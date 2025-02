Match décisif pour l'ASSE samedi soir. Les Verts recevront le Stade Rennais dans un Geoffroy-Guichard qui a enfin purgé son huis clos partiel. Louis Mouton s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Extraits.

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "Pour le moment, je me focalise sur les cinq derniers mois qu'il y a à jouer. Il n'y a pas de discussion avec le club. Aucunes grandes discussions pour le moment. Le but est de maintenir le club en Ligue 1. On verra sur le plan personnel ce qui arrive après. On est plusieurs à être en fin de contrat. Ce n'est pas la priorité. Il faut d'abord qu'on engrange des points pour qu’on arrive à se maintenir. On pourra parler de tout ça à la fin, tranquillement, tous ensemble. Je suis tellement heureux de jouer à Saint-Etienne en Ligue 1.

Honnêtement, s'il y a deux ans, on m'avait dit que je jouerais à Saint-Etienne en Ligue 1, je ne l'aurais même pas cru. Finalement, j'enchaîne quand même les matchs. Je me donne toujours à 100 %. J'ai besoin d'être focus sur mon jeu et sur le terrain. Il y a des personnes qui s'occupent du reste pour moi et ça me va très bien. Je suis là pour au minimum cinq mois. Je vais tout donner et on verra par la suite."

Moins de concurrence à l'ASSE ?

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "Les départs de Thomas Monconduit, Mathieu Cafaro et Mathis Amougou ? Ce sont trois bonnes personnes. Ils ont tous apporté. Pour Mathis, c'est un jeune. Je lui souhaite le meilleur. Il rejoint un grand club. Je n'ai aucun souci sur le fait que ça va bien se passer pour lui. C'est un joueur de talent. Il a encore tout l'avenir devant lui. Je lui souhaite le meilleur. Maintenant, c'est à nous, les joueurs qui sont là, de faire le taf. Il y a des joueurs de qualité. Il va falloir qu'on tire tous vers le haut pour atteindre les objectifs.

La concurrence ? Je m'entraîne à 100 % et je me donne à fond. Ces départs ne changent rien. On sait qu'on est toujours en concurrence. Il y avait Mathis, mais il y en a d'autres. Il y a Aïmen (Moueffek) qui revient. Mais aussi Lamine (Fomba), Igor (Miladinovic) ou Flo (Tardieu). Même certains jouent moins, il n'y a pas de place acquise. On travaille tous pour avoir notre place dans le groupe et sur le terrain. Il y a vraiment un bon groupe."

Mouton s'adapte à Horneland

Louis Mouton (Joueur de l'ASSE) : "L'arrivée d’Eirik Horneland ? Notre rôle est plus varié. Le coach attend beaucoup de chose. Que ce soit dans le pressing ou dans la conservation du ballon. Je n'ai pas le même rôle que Benji (Bouchouari). Il va être plus percutant. Il va amener du danger offensivement et moi je dois combler les trous tout en me projetant.

C'est un équilibre à trouver. Le coach est là depuis peu. Il apporte ses idées de jeu. Tout le monde adhère. À terme, ça peut être un schéma qui correspond à tout le monde, d'imposer vraiment quelque chose à l'adversaire et de ne pas se laisser faire. On veut montrer qu'on est l’ASSE et que lorsqu’on vient dans le Chaudron, par exemple, comme ce week-end, il n'y aura rien de facile. On ne va rien donner à personne. Peu importe les équipes qui se présentent.

Le coach ODO, j'aimais beaucoup aussi. Ce sont juste des points de vue différents. C'est bien de prendre de chaque Eirik Horneland apporte de la fraîcheur, comme les nouveaux joueurs. C'est bénéfique pour le groupe. Nous, on entretient cette flamme, cette fraîcheur et il faut rester là-dessus."