Formé à l’ASSE, Marwann Nzuzi s’engage avec le NK Bravo en première division slovène. Le jeune attaquant revient sur son parcours, son passage par le stage de l’UNFP et ses nouvelles ambitions.

Marwann Nzuzi : « Je tenais vraiment à remercier tout le monde. Moi, ça m’a fait du bien, ça me permet de me préparer, de me remettre en forme et, en plus de ça, dans une bonne ambiance.

Je m’appelle Marwann Nzuzi, j’ai 21 ans. J’ai commencé le foot à Nanterre. Après, je suis allé au Paris Saint-Germain, puis à Torcy où je me suis engagé avec l’ASSE. J’ai fait mes trois ans d’aspirant, deux ans de stagiaire et un an pro.

J’ai fait le stage à l’UNFP. Au début, quand tu dis que tu vas faire le stage UNFP, tu es un peu réticent parce que tu te dis que tu es sans club, et que ça peut être mal perçu. Mais franchement, c’est top. Moi, j’ai adoré le stage. On se prépare bien, je me sens en jambes, je me sens en forme pour attaquer n’importe quel projet.

"C’est vrai qu’au début, si tu m’avais dit ça à la fin de mon contrat avec l’ASSE, je ne me serais pas forcément projeté là-dedans."

En effet, je vais m’engager avec NK Bravo, en première division slovène. C’est vrai qu’au début, si tu m’avais dit ça à la fin de mon contrat avec l’ASSE, je ne me serais pas forcément projeté là-dedans. Mais le coach et le directeur sportif m’ont exposé le projet clairement. Franchement, c’est un super projet pour moi. Je dois donner le meilleur de moi-même et faire une grosse saison.

Je voudrais remercier l’ensemble du staff, toutes les personnes qui sont derrière l’UNFP, que ce soit les coachs, le staff… Franchement, on est dans des conditions au top. Je tenais vraiment à remercier tout le monde. Ça m’a fait du bien, ça me permet de me préparer, de me remettre en forme et, en plus, de profiter d’une bonne ambiance et des bons conseils d’anciens joueurs.

Je voudrais passer un petit message à mon ami Vincent Koziello : un gros bisou et toute ma force. Je sais qu’il va revenir, il n’a pas à s’inquiéter. On est tous avec lui et moi en particulier encore plus. »