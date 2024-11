Pièce maîtresse d’Olivier Dall’Oglio lors de la remontée de l’ASSE en Ligue 1, Ibrahim Sissoko continue de jouer un rôle central au sein de l’équipe stéphanoise. L’attaquant malien, déjà connu pour son efficacité devant le but, s’est une nouvelle fois illustré ce samedi face à Strasbourg en marquant son troisième but de la saison. Au-delà de ses performances sur le terrain, le numéro 9 des Verts s’est également démarqué par son attitude bienveillante envers les jeunes supporters.

Avant le début de la saison, des doutes persistaient quant à sa capacité à s’adapter au niveau de la Ligue 1. Après une saison réussie en Ligue 2, où il avait marqué 12 buts en 29 apparitions, Sissoko avait prouvé qu’il faisait partie des meilleurs buteurs de l’échelon inférieur. Sa montée en puissance a fait de lui un joueur incontournable pour l’ASSE, confirmant son potentiel malgré les défis de l’élite.

Sissoko croque à pleines dents

Cette saison, après 10 journées, Sissoko a participé à chaque match, et son dévouement sur le terrain se traduit par une efficacité notable, avec trois réalisations à son actif. Parfois utilisé en tant que remplaçant, comme ce fut le cas contre Angers et Strasbourg, il a su saisir chaque opportunité pour faire trembler les filets et montrer son importance pour l’équipe.

Le beau geste d'Ibra

Son but face à Strasbourg a eu une saveur particulière. Dans les tribunes, plusieurs jeunes du club d'Argenteuil, où Sissoko a fait ses débuts, étaient présents pour encourager leur idole. L’attaquant malien leur a offert un joli spectacle, rappelant qu'il n’oublie pas ses racines et inspirant une nouvelle génération de jeunes passionnés de football. Avec son abnégation et son talent, Ibrahim Sissoko est bien parti pour marquer cette saison et contribuer pleinement aux ambitions de l’ASSE en Ligue 1 : le maintien parmi l'élite !