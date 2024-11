Ce samedi, pour le compte de la sixième journée d'Arkema Première Ligue, les joueuses de l'ASSE se sont déplacées sur la pelouse du promu strasbourgeois. Pour la troisième fois consécutive, les Stéphanoises se sont inclinées (2-0). Une défaite qui fait tomber les Vertes à la huitième place du classement. Après le match, le coach de l'équipe, Laurent Mortel, s'est exprimé.

Une troisième défaite pour l'ASSE

C'est un résultat qui n'arrange pas du tout les Vertes. Battues par des équipes à leur portée lors des deux matchs précédents (Le Havre et Dijon), elles voulaient prouver qu'elles pouvaient retrouver de meilleurs résultats. Après un début de saison canon (trois victoires de suite contre Reims, Nantes et le Paris FC), les Stéphanoises ont montré qu'elles pouvaient réaliser de grandes choses. Après une trêve internationale de deux semaines, Laurent Mortel, qui voulait voir les Vertes performer de nouveau, est forcément déçu après la rencontre, comme il l'a indiqué sur le site du club.

Les mots de Laurent Mortel

"Strasbourg a été réaliste. On a fait une première période intéressante jusqu’à ce but. On se procure des occasions, mais on n’est pas assez dangereux. Je n’ai pas l’impression qu’on cherche à avoir cette intention de pousser le ballon au fond des filets, de marquer. On est dans la surface, mais il manque ce petit quelque chose. Défensivement, on a globalement été cohérents. Sur la première période, Strasbourg marque sur son unique occasion. C’est le jeu, c’est comme ça. Quand tu es mené 1-0, tu te découvres un petit peu. On a cherché à leur poser des problèmes. On a essayé de modifier, d’apporter un peu de fraîcheur. Quatre joueuses rentraient de sélection, uniquement jeudi soir pour certaines, donc on commence à être limités dans les choix. On a besoin de récupérer et de travailler.

On ne s’est pas vu trop beaux trop vite après nos trois succès lors des trois premières journées. Notre objectif est de jouer le maintien, avec l’effectif qui est le nôtre. Il ne faut pas se tromper. On est 8e ce soir, il faut renforcer cette 8e place et arrêter de penser qu’on va jouer mieux que ça. L’an passé, on battait nos concurrents directs, cette année, on n'est pas capables de le faire. Strasbourg a été efficace, mais pas forcément supérieur à nous. Dans le foot, il n'y a qu’une chose qui compte : les points pris."