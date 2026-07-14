Lucas Stassin a profité pour s'offrir une parenthèse loin des terrains. L'attaquant de l'ASSE a retrouvé Jessy Moulin sur le circuit pour une vidéo aussi drôle qu'inattendue. Entre passion automobile, sensations fortes et bonne humeur, les deux de la maison verte ont partagé un moment qui devrait ravir les supporters des Verts.

Les supporters de l'AS Saint-Étienne ont l'habitude de voir Lucas Stassin faire parler sa vitesse de frappe ballon au pied. Cette fois, c'est au volant que le jeune Belge s'est illustré. Invité sur la chaîne YouTube "Papa et Lili" de l'ancien gardien stéphanois Jessy Moulin, l'attaquant des Verts a dévoilé une autre de ses passions : les voitures de sport.

Direction un circuit automobile pour une expérience aussi spectaculaire que conviviale. Lucas Stassin est arrivé avec sa propre Porsche et n'a pas hésité à en prendre les commandes pour quelques tours à haute vitesse. Une séquence qui change des pelouses de Ligue 2 et qui permet de découvrir une autre facette du Stéphanois.

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Lucas Stassin impressionne au volant

Habitué à garder son sang-froid devant le but, Lucas Stassin a également montré une belle maîtrise sur l'asphalte. Entre accélérations, trajectoires propres et plaisir évident de conduire, le Belge s'est prêté au jeu avec le sourire.

Jessy Moulin, lui aussi amateur de sports mécaniques, n'a pas caché son enthousiasme. L'ancien portier des Verts s'est installé à plusieurs reprises dans le baquet passager pour vivre l'expérience aux côtés de l'attaquant. Les réactions sont parfois hilarantes, entre frayeurs, éclats de rire et commentaires spontanés.

La complicité entre les deux hommes saute aux yeux. Malgré leurs parcours différents, le lien créé autour de l'ASSE reste intact. Cette vidéo offre un moment de détente apprécié, loin de la pression des résultats et des entraînements.

Une parenthèse rafraîchissante pour les supporters de l'ASSE

En pleine préparation de la nouvelle saison, cette vidéo permet également aux supporters de retrouver Lucas Stassin dans un contexte beaucoup plus léger. Loin des débats sur le mercato ou des objectifs sportifs, le jeune attaquant apparaît naturel, détendu et accessible.