Hier, l’AS Saint-Étienne a dominé Reims avec une victoire convaincante 3-1. L'ASSE s'est imposée grâce à un doublé d'Augustine Boakye et un but de Lucas Stassin. Les Verts se donnent de l'air sur la zone dangereuse avec 16 points au compteur et passeront la semaine hors des places de relégation.

50e rencontre professionnelle pour Mouton

Ce match était particulier pour Louis Mouton, qui célébrait sa 50ᵉ apparition professionnelle (Ligue 1 et Ligue 2 confondues). Titulaire depuis plusieurs rencontres, le joueur a confirmé sa montée en puissance avec une prestation de bon niveau. Son volume de jeu impressionnant et son implication dans la construction offensive ont été salués. D'ailleurs, il a disputé 90 minutes de jeu avant de céder sa place car épuisé des efforts fournis tout au long de la rencontre.

Grâce à cette victoire, l’ASSE reprend une dynamique positive. Le rôle clé joué par des jeunes comme Mouton témoigne de la réussite du projet de renouvellement de l’effectif du nouveau projet Kilmer Sport. Une soirée satisfaisante pour les supporters stéphanois, notamment grâce à trois superbes buts stéphanois.

Horneland (ASSE) hystérique sur le raté de Mouton

Une rencontre marquée par une action spectaculaire de Louis Mouton, qui a failli inscrire son premier but en professionnel. À 0-0, le jeune milieu a effectué une percée en profondeur, éliminé un défenseur, et décoché un tir puissant qui a malheureusement heurté le poteau. Une opportunité manquée qui a laissé son entraîneur médusé.

À la mi-temps de la rencontre, le joueur s'est exprimé sur cette action au micro de DAZN : "C'est sûr qu'on a beaucoup d'occasions, de situations. On a péché un peu à la finition, moi le premier, je dois le décaler pour qu'il finisse."

Ce n'est que partie remise pour le joueur stéphanois qui arrive en fin de contrat en juin prochain.