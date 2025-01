L'ASSE a affronté le Stade de Reims pour la 16e journée de ligue 1. Les Verts se sont imposés 3-1 et prennent de l'air sur la zone dangereuse avant le déplacement au Parc des Princes du week-end prochain. Dylan Batubinsika était en zone mixte après match. Voici ses mots.

"Ce changement va peut-être avec le changement de coach et de philosophie de jeu. Aujourd'hui, on a adopté la philosophie de jeu du nouveau coach. Ça nous a réussi. Forcément, on a joué beaucoup plus offensif, en prenant beaucoup plus de risque dans la conservation du ballon et dans la construction du jeu. Aujourd'hui, ça a marché donc forcément... on parle de métamorphose car les derniers matches, c'était compliqué... on reste sur quatre défaites..."

"Le coach voulait qu'on hausse notre pourcentage de possession de balle" (Batubinsika après ASSE-REIMS)

"On a eu le ballon en plus, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu. Le coach dès qu'il est arrivé, il nous a parlé de hausser le pourcentage de possession de balle. On avait un peu plus de 40% en moyenne. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu le ballon la majorité du temps, on a pris du plaisir et on a eu beaucoup d'occasions. En tant que joueur, on aime bien avoir le ballon et c'est ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Content et fier. Il aime qu'on se projette et qu'on fixe. Ça lui plait ce genre d'actions-là et Micka (Nadé), ce n'est pas la première fois qu'il le fait, et ça marche."

Un changement salvateur ? "Ce n'est pas que la faute du coach, c'est aussi nous les joueurs qui n'avons pas mis ce qu'il fallait sur les matchs précédents. Aujourd'hui, on peut dire que oui le changement a marché mais il faudra voir sur la durée. Il y a des matchs sous Dall'Oglio qui ont bien marché, donc il ne faut pas tout mettre à la poubelle."