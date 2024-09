Les Verts vivent un début de saison assez compliqué. Avec 3 défaites en autant de matchs, l’ASSE pointe à la dernière place du classement. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont également à la recherche de leur premier but de la saison. Les Lillois quant à eux ont remporté leurs 2 premiers matchs avant de s’incliner face à Paris. Retour sur la dernière réception des Dogues à Geoffroy Guichard.

Le champion de France débute mal sa saison

Les lillois arrivent à Saint-Étienne avec 1 point pris en 2 journées. Après un match nul 3-3 à Metz, les hommes de Jocelyn Gourvenec se sont lourdement inclinés 4-0 face à Nice. Leur ancien entraîneur, Christophe Galtier est venu les corriger avec les aiglons. Il avait fait le choix surprenant de quitter le nord juste après avoir remporté un titre de champion de France. L’ASSE de son côté reste sur 2 matchs nuls en ouverture de la saison. D’abord tenu en échec par Lorient, les Verts sont ensuite allés ramener 1 point de Lens. Les hommes de Claude Puel veulent battre les champions en titre pour lancer leur saison.

L’ASSE dominée, mais ne perd pas

Après un round d’observation et une première mi-temps peu rythmée, le LOSC va prendre les choses en main. Les Lillois se montrent plus dangereux en fin de première période et vont punir l’ASSE. Burak Yilmaz est trouvé dans la surface de réparation. Le turc a le temps de se retourner et déclencher une frappe. Étienne Green ne peut que toucher ce ballon et l’envoyer dans sa lucarne. Les Dogues prennent l’avantage à 5 minutes de la pause.

En seconde période, Lille mettra un coup d’accélérateur. Jonathan Bamba et ses coéquipiers souhaitent creuser l’écart. L’ancien stéphanois ainsi que ses partenaires buteront sur Etienne Green. Le natif de Colchester évitera aux Verts de prendre plus de buts et maintient l’espoir d’une égalisation. Les stéphanois se procurent un corner à 10 minutes de la fin. Arnaud Nordin s’en charge et trouve Saidou Sow qui égalise d’une tête rageuse. Le défenseur inscrit son premier but en carrière et permet à l’ASSE de ne pas s’incliner. Les lillois contestent le but, estimant que le ballon est sorti sur le corner de Nordin.

Le LOSC enchaîne donc un 3ème match sans succès. Les champions de France restent à 1 point de leur adversaire du soir. L’ASSE ne remportera pas le moindre match durant plusieurs mois avant de descendre en Ligue 2. Lille terminera à la 10ème place du classement. Ce vendredi, l’ASSE souhaite lancer sa saison face à une équipe de niveau Ligue des Champions.