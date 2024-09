Ce vendredi, l’ASSE affronte Lille en ouverture de la 4ème journée de Ligue 1. Une rencontre déjà primordiale pour les Verts en quête de leurs premiers points de la saison. Les Dogues veulent prendre de la confiance avant la Ligue des Champions qui débute la semaine prochaine. Un joueur lillois à hâte de retourner dans le Forez.

Une saison à lancer

Après 3 défaites en autant de journées, la situation est déjà tendue pour l’ASSE. Balayés 4-0 par Brest avant la trêve, les Verts devront se ressaisir pour éviter de végéter à la dernière place du classement. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont également à la recherche de leur premier but cette saison. L’ASSE est la seule équipe de l’élite à ne pas avoir marqué le moindre but après 3 journées.

De leur côté, les Lillois ont réalisé un bon début de saison avec 2 victoires initiales. Le 3eme match a été plus compliqué face au PSG. Le triple champion en titre est venu s’imposer dans le Nord avant la trêve. Les Dogues vont également entamer leur phase de Ligue des champions dès mardi. Le LOSC a déjà joué 4 matchs pour se qualifier en phase de ligue de l’édition 2024/2025. Ils iront du côté de Lisbonne pour défier le Sporting Portugal.

Rémy Cabella a hâte de retrouver l’ASSE

Ce vendredi, le LOSC viendra donc à Geoffroy Guichard avec un visage connu du public stéphanois. Rémy Cabella a rejoint les rangs du club nordiste en 2022. L’ancien marseillais va retrouver l’ASSE pour la première fois depuis son départ lors de l’été 2019. Il a exprimé sa joie à l’idée de revenir dans le Chaudron sur Instagram : « Grande émotion de retrouver le Chaudron vendredi »

Le joueur avait évolué dans le Forez durant 2 saisons. Il était prêté par l’OM lors de sa première saison avant d’être acheté l’été suivant. Le natif d’Ajaccio aura joué 64 matchs pour 17 buts et 11 passes décisives sous les couleurs Vertes. Il avait ensuite quitté le club en 2019 pour Krasnodar. Le joueur rêvait de regoûter à la Champions League, et le club russe était engagé dans les qualifications. Malheureusement, son club ne s’était pas qualifié et Rémy Cabella avait subi une rupture des ligaments croisés peu après son arrivée.