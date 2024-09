Bruno Génésio (entraîneur du LOSC) s’est présenté en conférence de presse avant le déplacement de son équipe à Saint-Étienne. L’ancien lyonnais et rennais a été questionné sur l’état de ses troupes mais également sur l’accueil qu’il s’attendait à recevoir à Geoffroy-Guichard.

De nombreux lillois sur le flan

Bruno Génésio (coach du LOSC) : « On a bien évidemment Nabil Bentaleb et Samuel Umtiti qui sont toujours forfaits pour ce match et puis pour quelques temps. Nous avons, comme vous l’avez Suis Hakon Haraldsson et Ngal’ayel Mukau qui sont revenus de sélection avec des blessures. Ismaily qui continue sa rééducation suite à son opération du ménisque. Et Ethan Mbappé qui est en réathlétisation en vue d’un retour je pense pour le match de Strasbourg ou après le match de Strasbourg. »

« Par rapport à André Gomes, il est arrivé en bonne forme puisqu’il s’est entretenu avec un prépa physique. J’ai échangé avec lui hier, je vais le refaire encore aujourd’hui (jeudi) pour savoir comment il se sent. »

Sur Jonathan David : « Oui, il a voyagé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le club met à sa disposition un avion privé pour qu’il puisse venir directement demain nous rejoindre à Saint-Etienne et que du coup ils puissent bien récupérer ce soir chez lui. Il n’a pas joué beaucoup le deuxième match, il est rentré en jeu. Je crois que c’est un joueur qui a l’habitude de tout ça, qui a démontré que malgré les voyages, malgré le décalage horaire, il était capable de débuter, de jouer et de bien jouer dans ces conditions-là, donc je compte évidemment sur lui. »

« Evidemment que je ne m’attends pas à être acclamé à Geoffroy-Guichard »

« Donc là on aborde, on revient sur le championnat après une trêve internationale. On sait, on sait que ce sont toujours les matchs les plus difficiles à négocier face à une équipe qui n’a pas gagné, qui n’a pas marqué. Si on pense que ça va être facile à Geoffroy Guichard avec le retour de leurs supporters, on va au devant d’une grosse désillusion. Donc il faut très très vite être prêt à faire un match de coupe, un match de coupe à l’extérieur dans un contexte qui va être difficile. »

« L’accueil, je ne sais pas. Retourner à Saint-Etienne, c’est un plaisir. Je l’ai dit plusieurs fois, que ce soit quand j’étais à Lyon ou à Rennes et maintenant à Lille, on a besoin d’avoir Saint-Etienne en Ligue 1. C’est un grand club, c’est un club historique. Après, oui, il y a une rivalité puisque je suis lyonnais et que depuis l’âge de 6 ans, je joue quasiment des derbies. Evidemment que je ne m’attends pas à être acclamé à Geoffroy-Guichard, mais en tout cas pour moi c’est toujours des matchs intéressants à jouer parce qu’il y a une bonne ambiance, il y a du public En dehors de cette rivalité qui doit rester, Bon enfant, je trouve que c’est une bonne chose qu’un club comme Saint-Etienne soit de retour en Ligue 1. »

Génésio veut disputer « un match de coupe » contre l’ASSE

Journaliste : « Est-ce que ce ne serait pas le moment aussi pour vous de faire reposer Jonathan David et de faire jouer Mohamed Bayo contre une équipe comme Saint-Etienne ? »

Bruno Génésio : « Contre une équipe comme Saint-Etienne, je ne suis pas d’accord, parce que je viens de vous dire que toutes les équipes de Ligue 1 sont difficiles à jouer et tous les matchs de Ligue 1 sont difficiles à gagner. Momo a eu du temps de jeu contre Paris puisqu’il a débuté le match. J’ai encore une ou deux incertitudes sur ma compo de départ pour demain, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c’est de voir un Mohamed Bayo qui s’est ressourcé depuis le début de saison. »

« Il a fait beaucoup, beaucoup d’efforts à l’entraînement, beaucoup d’efforts aussi on va dire dans sa vie extérieure au terrain pour avoir un poids de forme qui soit nécessaire à la performance. Je suis très content de ce qu’il fait, il a déjà participé à plusieurs matchs et c’est un joueur qui progresse, qui reprend de la confiance, je pense qu’il en avait besoin et comme tout attaquant, lorsqu’on est en confiance c’est plus facile pour marquer des buts. »

« Demain c’est le championnat, c’est Saint-Etienne, c’est une équipe, encore une fois je le redis et je le redirai aux joueurs, qu’il faut respecter et il faudra aller là-bas avec beaucoup d’humilité et non pas se dire que ce sera facile. »