La déroute humiliante de l’ASSE à Brest (4-0) n’a pas manqué de faire réagir de nombreux consultants et observateurs. L’after foot de RMC est revenu sur ce naufrage, et les consultants ne cachent par leur inquiétude pour la suite de la saison.

Un début de saison inquiétant et un calendrier qui l’est tout autant

Walid Acherchour : « Monaco sur la deuxième mi-temps du match face à l’ASSE tu as l’impression qu’ils vendangent pas mal de situations et qu’ils jouent avec beaucoup de dilettantisme. Après, quand tu vois le match contre Le Havre, collectivement, Le Havre est quand même bien meilleur. Même si tu te crées quelques situations. Là, aujourd’hui, le match est catastrophique. Il n’y a rien du tout, tu te fais rouler dessus. En deuxième mi-temps, Brest te laisse l’initiative du ballon pour essayer de te contrer. Mais sinon, à aucun moment, tu es en mesure et tu n’as pas le sentiment de voir un joueur, de voir des combinaisons avec une capacité d’impacter la surface adverse. »

« En fait, c’est une équipe Ligue 2, c’est l’équipe L2 de l’an dernier avec un ou deux ajouts. Là, t’as 4-5 mecs, mais est-ce que c’est des mecs qui vont t’apporter une vraie plus-value ? Et puis, t’as pas mis un but sur les 3 matchs. Et là, vais te le donner le calendrier. Lille après la Trêve, ensuite tu vas à Nice, tu vas à Nantes, tu reçois Auxerre, tu reçois Lens. Lille, Nice et Nantes, le début de saison qu’ils font à la Beaujoire… Si tu ne gagnes pas un match sur les trois prochains, déjà Dall’Oglio, comment tu fais ? Qu’est-ce qu’il va se passer ? »

De grandes interrogations autour de l’effectif

Damien Perquis : « L’année dernière, quand on voit les matchs qu’il y a eu jusqu’en février, c’est Cardona qui réveille le tout, Sissoko qui revient de la CAN. Là Sissoko on se demande si le pallier il va le franchir, Cardona n’est plus là. Il y avait aussi Mbuku qui était là et qui est reparti à Augsburg. C’est ça aussi, ce qui est parti et ce qui est arrivé, pour l’instant la balance ça ne s’équilibre pas et ce n’est pas forcément au niveau Ligue 1. »

Walid Acherchour : « Sissoko qui était un bon joueur de Ligue 2, est-ce que c’est suffisant pour la Ligue 1 ? Je ne sais pas. Tu as mis 6 millions d’euros sur Davitashvili qui déjà en Ligue 2 avait des difficultés avec Bordeaux. Ce n’était pas toujours extraordinaire. Tu as Amougou, où ils ont refusé 12-13 millions d’euros de Leverkusen, ils l’ont gardé. C’est un bon joueur, un bon petit joueur. Mais est-ce que c’est avec ce mec-là que tu peux te maintenir avec de la jeunesse ? Je ne sais pas. Tu as pris Abdelhamid, bon Ok. Mais franchement, sincèrement, moi je suis très inquiet pour cette équipe. »

Un mercato de l’ASSE décevant et en deçà des attentes ?

Damien Perquis : « Plus gros mercato de l’histoire de l’ASSE avec 22M d’euros dépensés. On mise sur des prospects. A un moment donné, tu vas en L1, si tu investis sur ton mercato, vas chercher des joueurs qui connaissent au moins le niveau du championnat. »

« Si tu mets 9M d’euros sur un jeune attaquant (Stassin) c’est que c’est une pépite, si c’est une pépite c’est qu’il était dans un club… Il y a une logique dans le recrutement et dans l’investissement qui me dépasse un petit peu, en tout cas sur ce transfert-là. Je ne sais pas qui l’a fait venir, qui en est à l’initiative… »

« Moi je suis déçu, je pensais que, soulevé par l’élan populaire aussi, on allait construire une équipe de Sainté qui revenait en Ligue 1, qui allait faire bonne figure, qui allait pérenniser aussi le club dans cette division. Et pour moi, le mercato de l’ASSE, sur ce qui a été fait, est insuffisant. »

Walid Archerchour : « Je me suis dit, ils vont revenir, l’élan du retour en Ligue 1, Geoffroy-Guichard, on va être un peu agressif, au moins on va renforcer toutes les lignes, on va essayer d’avoir une vraie équipe compétitive, surtout avec Gazzidis le nouveau propriétaire (le nouveau président NDLR). Quand je vois l’effectif, j’ai très peur. »