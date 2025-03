Unique buteur stéphanois de cette rencontre, Lucas Stassin s'est exprimé en zone mixte après la lourde défaite de l'ASSE face au PSG (6-1). Des propos recueillis sur France Bleu Saint-Etienne.

Lucas Stassin en zone mixte après ASSE-PSG : « Je ne sais pas exactement ce qu’il nous manque. On fait quelques erreurs défensives qui nous ont coûté très cher, donc on doit essayer de gommer ça. Quand je dis les erreurs, c'est pas forcément la défense, offensivement, on a aussi perdu 2-3 balles où derrière on encaisse des goals direct. C’est un collectif. (…) Zuriko (Davitashvili) déborde sur le côté, met un beau centre où je réussis à me démarquer du défenseur et voilà. Maintenant j’en ai aussi raté deux autres qui auraient pu aider l’équipe. Donc un peu mitigé par rapport à ça. (…) Je suis conscient que j’ai raté deux occasions et je m’en veux. Maintenant c’est passé et je dois me concentrer sur le reste. (…) Le score d’aujourd’hui est un peu sévère pour moi, mais c’est une grosse équipe on le sait. Ils ont encore battu Liverpool y’a pas longtemps…

Chaque fois qu’on joue ici, on joue dans une ambiance incroyable. Encore plus aujourd’hui. Si on veut aller chercher un maintien c’est en partie pour eux et grâce à eux. Ils nous donnent la force à chaque fois qu’on joue ici, c’est incroyable. J’espère de tout mon cœur pour eux, pour nous, pour le club, pour toute la population que la décision ne soit pas confirmée. (…) On a vu la victoire de Reims. Mais on doit d’abord regarder notre équipe. C’est sûr qu’eux jouent leur maintien aussi. Mais ce sera à nous d’aller chercher des points sur les prochains matchs. »