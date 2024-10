C'est une nouvelle aventure que va commencer l'ASSE. En effet, l'équipe réserve de Razik Nedder va disputer le challenge Espoirs. Une nouvelle compétition qui va offrir de nombreux bénéfices aux clubs formateurs. Explications, programme et réactions de Razik Nedder et Laurent Huard.

Le Challenge Espoirs a officiellement vu le jour ! Attendu depuis longtemps par les clubs professionnels et finalisé cet été, ce projet de compétition dédié aux centres de formation des clubs pros a été validé par le COMEX de la Fédération Française de Football le 26 septembre dernier.

Pour sa première édition, le Challenge Espoirs réunira 12 clubs professionnels volontaires. Les 6 équipes de chaque groupe s'affronteront une fois, à huis clos, pendant les week-ends consacrés à la Coupe de France. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour une phase finale.

Des dirigeants de l'ASSE convaincus par le projet

Laurent Huard (directeur du centre de formation)

"C'est une excellente nouvelle ! Depuis de nombreuses années, une compétition entre les équipes réserves des clubs professionnels est envisagée. Ce Challenge expérimental, avec 12 équipes participantes, représente une réelle avancée. Il ouvre la voie à des discussions pour aller encore plus loin.

L'objectif principal est de donner du temps de jeu aux jeunes qui ont déjà fait partie d'un groupe professionnel pendant le week-end. Le Challenge Espoirs leur offrira l'opportunité de continuer à progresser, de rester en condition physique et de maintenir leur rythme de compétition. À partir de 18 ans, les joueurs sont physiquement prêts pour enchaîner les efforts, et la compétition reste le meilleur outil de formation.

Le fonctionnement suivra la même organisation que pour le groupe Réserve chaque week-end. Une communication interne entre Olivier Dall’Oglio, Loïc Perrin, Razik Nedder et moi-même, après le match de l’équipe professionnelle, permettra de décider de la capacité et de la disponibilité des joueurs pour participer au Challenge. Sur le terrain, l’encadrement sera assuré par le staff du groupe Réserve."

Razik Nedder (coach de l'équipe réserve)

"Cette compétition s’adresse aux joueurs âgés de 18 à 23 ans, avec une flexibilité permettant l’inclusion de cinq joueurs en dehors de ces catégories. Parmi ces cinq, un maximum de trois joueurs peut être en U17 ou avoir dépassé les 23 ans, permettant ainsi, par exemple, à un joueur professionnel revenant de blessure de participer.

L’objectif est de disputer ce challenge comme une vraie compétition, un peu dans l’esprit d’une « Gambardella » pour les plus âgés. En affrontant des centres de formation dans des conditions de jeu optimales, notamment sur des terrains de haute qualité, le niveau de jeu s'élève naturellement. Cela rehausse l’exigence technique et l’intensité, rapprochant ainsi nos jeunes des conditions qu’ils retrouveront au niveau professionnel.

Ce challenge offre également une véritable bouffée d’oxygène par rapport aux championnats de N3, où l’on est souvent confronté à des blocs bas et à une grande intensité physique. Bien que la dimension athlétique soit moins marquée, l’accent mis sur la qualité technique et l’intensité constitue un atout majeur pour la formation des joueurs. Je suis convaincu que l’initiative de la FFF suscitera l’intérêt des clubs qui n’ont pas pu s’engager cette année. Cette compétition a toutes les chances de s’ancrer durablement et d’attirer les clubs ayant renoncé aux championnats nationaux amateurs. À terme, l’ouverture au public renforcera cet apprentissage pour les jeunes joueurs, leur offrant un contexte plus proche du haut niveau."

Le programme de l'ASSE

J1 : 27 octobre 2024 : ASSE - Le Havre

J2 : 2 décembre 2024 : ASSE - Paris SG

J3 : 3 février 2025 : Montpellier - ASSE

J4 : 3 mars 2025 : ASSE - Nantes

J5 : 31 mars 2025 : Toulouse - ASSE