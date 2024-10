Affiche très attendue ce week-end entre Angers et l'ASSE au Stade Raymond-Kopa. Un peu plus de 550 km séparent les deux villes, mais cette distance n’a pas de quoi effrayer deux fans des Verts ! Baptiste Chassagne et Simon Dugué ont en effet relevé le défi de rejoindre le stade angevin en un peu plus de 24 heures.

Un objectif bien précis

Ces deux passionnés de sport sont connus pour leurs exploits. Baptiste Chassagne, habitué des défis de grande envergure, a participé fin août à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). Il a terminé 2e sur 1 555 participants, parcourant 173 km avec 9 500 mètres de dénivelé positif. Quant à Simon Dugué, il a lui aussi brillé lors de l'UTMB, en terminant 27e sur 1 111 participants. Un parcours "un peu plus court" de 148 km avec 9 300 mètres de dénivelé.

Déjà un premier défi relevé pour l'ASSE

Ce n’est pas leur premier exploit ! En avril dernier, ils avaient rejoint Saint-Étienne depuis le Beaufortain pour assister à la victoire 2-1 contre Bordeaux. Ce vendredi, Baptiste Chassagne couvrira les 180 premiers kilomètres jusqu'à Moulins, puis Simon prendra le relais en solo. Cette action s’inscrit dans le cadre de la promotion de l'activité physique et sportive par la LFP.

"Cette Grande Cause Nationale 2024 a une double ambition : mieux faire connaître les bienfaits du sport et lutter contre la sédentarité. L’inactivité physique et la sédentarité sont en effet dangereuses pour la santé de tous. Pour l’OMS, la sédentarité constitue la quatrième cause de décès prématurés hors maladies transmissibles. Face à ce risque sanitaire largement méconnu, la lutte contre la sédentarité doit être une priorité de santé publique, mobilisant toutes les forces vives du pays."