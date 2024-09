Les U19 de l’ASSE se sont offerts une victoire séduisante le week-end dernier contre Rodez (6-1) veulent désormais enchainer. Après un faux pas en ouverture du championnat contre Ajaccio (0-1), les U19 ont enregistré deux victoires (Rodez 6-1 et Toulouse 2-0) et un nul à Nice (0-0). Des résultats encourageants qui demandaient confirmation aujourd’hui contre Monaco. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 13h.

La compo de l’ASSE

XI de départ : Delacroix, Ben Rahem, Camara, Boukadida, Hornech, Gadegbeku, Eymard, El Jamali, Ben Tiba, Mimoun, Cheikh.

Sont entrés en jeu :

Résumé de la rencontre

Malgré des intentions de bien faire, l’ASSE va être mené sur une belle offensive des monégasques ! C’est à la demi-heure de jeu que les visiteurs ouvrent la marque. Cela sera le score à la pause entre les deux équipes. Meilleure défense de la poule jusque-là, les U19 concèdent leur 3e but en 5 matchs. Un but qui va malheureusement s’avérer être suffisant. Malgré une volonté de revenir et de faire plier une équipe séduisante équipe de l’AS Monaco, les joueurs de Frédéric Dugand resteront muets dans cette rencontre.

Les visiteurs s’imposent donc 1-0, sur la plus petite des marges et repassent devant leur adversaire du jour. Monaco enregistre sa seconde victoire en 6 matchs, frustrant quand on sait les perspectives que pouvaient offrir une victoire de l’ASSE dans cette rencontre. En effet, les U19 auraient pu se rapprocher du trio de tête tout en ayant un match en retard contre l’Olympique de Marseille.

La semaine prochaine, les Verts se déplaceront en Corse pour y affronter le Gazelec Ajaccio. Auteur d’un début de saison solide avec 10 points en cinq matchs, les corses attendront de pied ferme l’AS Saint-Etienne. Aux joueurs de Frédéric Dugand d’être à la hauteur pour nourrir des espoirs dans ce championnat de U19 national.

🔚 Dominateurs mais en manque de réalisme, les jeunes Verts s’inclinent sur le plus petit des scores contre Monaco (0-1) en #U19N. pic.twitter.com/Dm7sQqctCH — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 28, 2024

Crédit photo : asse.fr