Les U19 de Frédéric Dugand ont un début de saison moyen. Avec une victoire contre Toulouse (2-0), un nul (0-0) à Nice et une défaite (0-1) contre Ajaccio, le bilan est mitigé pour l’ASSE. Au-delà des résultats, les prestations sont intéressantes et devraient être convertis à moyen terme en terme de résultats. Pour ce quatrième match de championnat, les coéquipiers de Helmi Ben Tiba jouaient contre Rodez. Retour sur la rencontre.

La compo de l’ASSE

Le XI de l’ASSE : Derache – Ben Rahem, Camara, Boukadida, Hornech – Gadegbeku, Eymard, El Jamali – Meité, Mimoun, Ben Tiba.

Sont entrés en jeu :

Résumé du match

Après une première mi-temps plutôt équilibré, l’ASSE et Rodez se quittent dos à dos. Après une ouverture du score des visiteurs, les Verts sont logiquement revenus dans le match grâce à l’inévitable Paul Eymard ! C’est en deuxième mi-temps que le show stéphanois commence.

En effet, la seconde période va être à sens unique. Les joueurs de Frédéric Dugand vont prendre l’avantage grâce à Helmi Ben Tiba. Les U19 stéphanois vont ensuite prendre le large grâce à des réalisations de Hornech et Mimoun. Les deux ainés de cette équipe se distinguent avec brio ! Pour conclure, le supersub Hani Guerroudj puis Luan Gadegbeku, l’excellent milieu de terrain viennent conclure la démonstration stéphanoise. L’ASSE s’impose donc 6-1 à l’Etrat et sera la seule équipe masculine à l’emporter ce week-end. Un sourire dans la grisaille stéphanoise !

Les U19 recevront la semaine prochaine l’AS Monaco le samedi à 13h. Pour ce choc de la 5ᵉ journée de la poule D (on rappelle que le match contre l’OM de l’ASSE avait été reporté), les Verts joueront contre une équipe qui se cherche aussi avec 5 points en 5 matchs… En parallèle, les Verts en comptent 7 en 4 matchs. Les déplacements en principauté sont tout de même toujours très délicat pour les verts et blancs. À suivre !

Crédit photo : asse.fr