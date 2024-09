Dans quelques heures, l’ASSE va se déplacer du côté de Nantes. Une rencontre à suivre à partir de 17h sur FFFtv. Avant cette rencontre, le coach nantais s’est exprimé sur le début de saison de son équipe qui a remporté son premier match sur le score de 1-0. Un superbe but signé Manon Uffren qui a porté le maillot Vert il y a quelques saisons.

Une future grande affiche du football féminin ?

Le coach du FC Nantes, Nicolas Chabot, a hâte de disputer le premier match se sa saison à domicile, comme le révèle des propos qu’il a tenus pour Ouest France. » Ça va être important de bien démarrer à domicile. On retrouve Saupin qu’on n’a pas eu la chance d’avoir sur la fin de saison. […] Nantes – Saint-Étienne, c’est une affiche qui est historique chez les garçons, mais qui n’a pas encore eu lieu chez les filles. » »

Ce match sera le premier d’un week-end bien chargé à Nantes. Le lendemain à la même heure, l’effectif d’Olivier Dall’Oglio disputera sa 6ème journée de Ligue 1 au stade de la Beaujoire. » Il va y avoir du vert dans les rues de Nantes (rires). […] Partager quelque chose avec les garçons le même week-end, ça peut être cool en termes de vie de club. S’il y a deux victoires au bout, c’est mieux. Je pense qu’il n’y aura pas mal de joueuses à la Beaujoire dimanche. «

Le coach Nantais veut s’appuyer sur la victoire acquise la semaine passée au Havre. » Si on est plus réaliste, je pense qu’il y en a quatre à la soixantième minute. […] Je serais plus inquiet si on avait du mal à entrer dans les trente derniers mètres et à frapper au but. […] L’efficacité est quelque chose qui fluctue donc je ne suis pas inquiet. »

Nantes prêt à s’appuyer sur le projet de l’ASSE ?

Pour cette rencontre, l’affluence pourrait être importante. » Ce serait bien d’être entre 1 000-1 500 cette saison. Oui, je compte sur la D1 pour avoir encore plus de personnes au stade. À Nantes, on est capable de devenir d’emblée la meilleure affluence de D1. «

Promues la saison passée, les Vertes ont parvenu à conserver leur place dans l’Elite la saison passée. Cette saison le FC Nantes aimerait s’appuyer sur ce qu’on réalisait les joueuses de l’ASSE. L’ex-gardienne Mélodie Carré, qui commente les matches à domicile du FCN pour la FFFTV et qui a joué dans les deux clubs veut cependant rester prudente « L’ASSE a beaucoup plus d’expérience du haut niveau (13e saison dans l’élite). Cette expérience est à leur avantage et il y aura fort à faire ce week-end. »