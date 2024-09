Les U17 de David Le Moal ont un début de saison poussif. Avec deux victoires contre Grenoble (3-0) et l’ASPTT Marseille (4-2), un nul (0-0) à Nice et une défaite (0-4) contre l’Olympique Lyonnais, le bilan est mitigé pour l’ASSE. Au-delà des résultats, les prestations sont irrégulières et demandent de la consistance. Pour ce cinquième match de championnat, les coéquipiers de Noah Moulin se déplaçaient à Nîmes. Retour sur la rencontre grâce au live de poteaux-carrés.

La compo de l’ASSE

Massé – Teillol, Bagelli, Kasia, Lengue – Charros, Yvars, Aït Amer – Aini, Epanya, Moulin.

Sont entrés en jeu : Thouilleux, Vibert

Résumé du match

Réalistes

En terres nîmoises, les deux équipes s’offrent d’abord un round d’observation. Alors que Maël Masse se montre très inspirés dans ce premier acte, l’ASSE peine à se montrer dangereux. Finalement, c’est grâce à un tir dévié de Rayan Ait Amer que les joueurs stéphanois ouvrent le score. 1-0 à la demi heure de jeu, c’est aussi le score lorsque les deux équipes regagnent les vestiaires pour la mi-temps. Avec l’avantage au score, il faut désormais se montrer costaud pour rapporter un résultat positif !

Naufrage collectif

La seconde commence très mal puisque les Verts concèdent un penalty… que Maël Masse repousse !

Peno pour Nîmes arrêté par Massé pic.twitter.com/CM2ak805Zb — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) September 22, 2024

Alors que le portier stéphanois repousse l’échéance, les locaux vont égaliser dans la foulée sur un cafouillage. Ils vont cinq minutes plus tard marquer sur un second penalty avant de concéder un troisième but. En 10 petites minutes, le match a totalement basculé de physionomie. Une nouvelle fois le match échappe donc aux U17 qui s’inclinent logiquement. D’ailleurs, sans un grand Maël Masse, l’addition aurait été assurément plus salée ! Charros réduit le score en toute fin de match, défaite 3-2.

Les U17 recevront la semaine prochaine la lanterne rouge la JS Ajaccio le samedi à 16h. Récemment promu, l’équipe corse vit un début de saison difficile avec un goal-average de -15 après seulement trois journées. En effet, ils n’ont pas joué le week-end dernier face à Nice.

Crédit photo : asse.fr