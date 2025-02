Match très important pour l'ASSE ce week-end face à Angers. Maxime Bernauer s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre décisive. Extrait.

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Il faut qu'on soit conscient de la situation. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est sûr que la situation est difficile. Il y a de la frustration chez les supporters parce que c'est un club populaire où il y a beaucoup d'attentes. Maintenant, les matchs capitaux sont devant nous. On a encore notre maintien entre les mains et si on fait ce qu'il faut, tout est encore possible.

On se doit de rester dans le bon état d'esprit, d'essayer garder un esprit positif entre nous et bosser sur les points où on a besoin de bosser, mais aussi de s'appuyer sur les choses qui sont bien faites depuis que le coach est là.

C'est vrai que les résultats n'ont pas suivi depuis un certain nombre de matchs, mais je pense que, hormis les deux derniers matchs, il y a eu des bonnes choses. Il faut qu'on s'appuie là-dessus et qu'on corrige les points à corriger."

Bernauer a hâte de découvrir le Chaudron

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Geoffroy-Guichard ? Personnellement, en tant que joueur, j'adore ça, même s'il y a une certaine pression du résultat. Au Dynamo, c'était aussi le cas. On était dans une équipe qui devait gagner. L'ASSE est un club où il y a énormément de ferveur populaire. Il y a énormément de passion autour du club. C'est normal que quand il y a un peu moins de résultats, il y ait cette frustration. Mais c'est aussi excitant de jouer dans un stade à plus de 30 000 personnes à chaque fois qu'on joue à domicile. Je pense que ça doit être notre force quand on joue ici à Geoffroy-Guichard. J'ai vraiment hâte. J'attends tous les matchs avec impatience. Mais c'est vrai que samedi, c'est un match très important.

Pouvoir le jouer à domicile, ça doit être une grosse force. "

Angers, une équipe à 150 % face à l'ASSE

Maxime Bernauer (Défenseur de l'ASSE) : "Angers ? C'est une équipe qui est consciente de ses forces et de ses faiblesses et qui arrive à optimiser le maximum de son potentiel. C'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est une équipe solide.

C'est une équipe qui peut être dangereuse à chaque match. Maintenant, on est chez nous. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour pouvoir les mettre en danger et être un peu moins exposés que sur les derniers matchs."