Rachid Mekhloufi a marqué l'histoire de l'ASSE d'une empreinte indélébile. De 1954 à 1968, l'attaquant algérien a inscrit son nom parmi les légendes du club Stéphanois. Rachid Mekhloufi s'est éteint ce vendredi, à l'âge de 88 ans.

Une légende de l'ASSE

"Les larmes stéphanoises coulent". Les émotions étaient palpables du côté de Saint-Étienne ce vendredi soir. Repéré à seulement 18 ans sous les conseils de Jean Snella, l'attaquant algérien signe son premier contrat professionnel sous la tunique verte. Rachid Mekhloufi s'est rapidement imposé comme un élément majeur de la formation Stéphanoise.

Un footballeur engagé dans les causes politiques. Au printemps 1958, l'attaquant quitte la France pour rejoindre l'équipe mise en place par le Front de libération nationale (FLN). De retour dans le forez après l'indépendance de l'Algérie (1962) et un cours passage en Suisse, Rachid Mekhloufi enchaîne les titres avec Saint-Étienne. L'attaquant remporte le titre de champion de D2 en 1963, puis trois titres de D1 en 1964, 1967 et 1968, ainsi qu'une victoire en Coupe de France en 1968. Après un passage à Bastia de 1968 à 1970, Rachid Mekhloufi met un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

"C'était mon modèle."

À l'occasion de l'émission quotidienne de RMC Rothen S'enflamme, l'ancien Stéphanois Jean-Michel Larqué est apparu très touché par la disparition de son ex-coéquipier.

Jean-Michel Larqué : "Rachid Mekloufi, un immense joueur qui m'a tant inspiré. Son fils m'a transmis cette nouvelle, et nous sommes de tout cœur avec lui. Je tenais à dédier cette émission à sa mémoire."

"Lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne, j'ai vu ce petit bonhomme qui faisait tout ce que j'avais envie de faire avec un ballon. À l'entraînement, j'étais avec Rachid Mekloufi et Aimé Jacquet. Quand on faisait les jeux en triangle, je voyais ce petit bonhomme faire des choses incroyables. Modestement, j'ai essayé de faire comme lui, je ne suis pas arrivé à la cheville.

C'était un joueur fabuleux, fabuleux de finesse, fabuleux d'intelligence, fabuleux de qualité technique, fabuleux d'adresse. C'était mon modèle. (...) Rachid méritait ce respect. Il était d'une adresse fabuleuse et d'une gentillesse."