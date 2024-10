L’ASSE est lancée dans son championnat avec six journées effectués. Avec 4 points au compteur mais un calendrier délicat, les semaines à venir doivent être plus prolifiques. Surtout pour répondre à l’objectif final du maintien. Néanmoins, le club a déjà perdu plusieurs joueurs de son effectif. Ainsi, Olivier Dall’Oglio est régulièrement obligé de composer avec de nombreuses absences. L’une d’entre elle vient s’ajouter.

À l’approche du match contre Auxerre, qui s’annonce capital pour faire un bon premier bilan du début de saison stéphanois, l’ASSE est à la peine au poste de latéral. En effet, les deux titulaires Yvann Maçon et Pierre Cornud sont blessés et absents pour plusieurs semaines. Ce week-end contre Nantes, le coach stéphanois n’est parti qu’avec 5 défenseurs de métier (Abdelhamid présent sur le banc était le 5e).

Une sanction sévère

L’ASSE avait utilisé trois joueurs issus du centre de formation au poste de latéral pour le match contre l’AS Monaco (0-1). Marwann Nzuzi et Beres Owusu étaient titulaires. Le premier s’est blessé et est indisponible pour une durée à définir. Le second est parti en prêt à QRM et va aller s’aguerrir en national 1. La troisième option était Kevin Pedro. Le jeune joueur né en 2006 a fait ses premiers pas professionnels lors de la première journée de ligue 1.

De retour avec le groupe réserve à Limonest, le week-end d’après, il a été expulsé suite à une échauffourée sur un corner. Expulsé dans la confusion, il a écopé de 7 matchs de suspension. Une sanction sévère qui a surpris bon nombre de personnes au sein du club qui a décidé de faire appel de cette décision. Inflexible, la sanction n’a pas été revue suite à la contestation de l’ASSE. Ainsi, Kevin Pedro sera suspendu pour 7 rencontres (il a déjà purgé 2 matchs contre La Duchère et TEGG).

L’ASSE devra composer sans

Amené à être une pièce maitresse du groupe réserve, Kevin Pedro ne peut jouer en compétitions officielles. Néanmoins, il profite de sa sélection avec l’équipe de France U19 pour acquérir du temps de jeu. Aussi, via les amicaux, il pourra garder le rythme. Il a participé à la victoire 4-0 contre Louhans Cuisseau de ce week-end par exemple. Aussi, à partir du 28 octobre, la réserve de l’ASSE commencera sa nouvelle compétition du challenge des réserves. Les joueurs de Razik Nedder commenceront à la maison contre le Havre, le lundi 28 octobre donc.

Au regard du calendrier et des nombreux week-ends sans match lié à la coupe de France, Kevin Pedro va pouvoir continuer son apprentissage via les amicaux et les matchs du championnat des réserves. Un moindre mal pour celui sera disponible seulement le dimanche 8 décembre en national 3 !