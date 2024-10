Après une large défaite face à Nice, l’ASSE était très attendue contre le FC Nantes. Menés un puis deux zéros, les stéphanois ont su se remobiliser durant la seconde période. En allant chercher le point du match nul, les Verts ont su en partie se rassurer avant des prochaines échéances très importantes. Dans sa dernière chronique pour Le Progrès, Patrick Guillou revient sur cette rencontre.

L’ASSE va pouvoir travailler plus sereinement

C’était un résultat presque inespéré au vu de la première mi-temps des Verts. Les stéphanois ont ensuite su se relever après avoir été proche d’encaisser un troisième but. C’est un point très important, mais qui n’efface pas de nombreuses lacunes, selon Patrick Guillou. » Le point arraché avec les tripes permet de dissimuler momentanément la réalité des faits. Il permet surtout à coach ODO de travailler plus sereinement pendant une semaine. «

Si l’on revient sur cette rencontre, plusieurs enseignements peuvent être mis en avant, comme le fait que l’ASSE est capable d’aller chercher des points à l’extérieur. Ces Verts-là ont su aussi faire preuve de ressources mentales pour revenir dans la partie. En revanche, il ne faut pas oublier que de nombreux concurrents pour le maintien n’ont pas encore été affrontés. » Que faut-il retenir de ce match ? Même menés 2-0, les Verts n’ont pas explosé en vol. Ultra-dominés pendant cinquante minutes, ils ont résisté avec leurs moyens pour aller chercher une égalisation inespérée.[…] Le vrai championnat se jouera cette saison face à Angers, Le Havre, Montpellier et Auxerre. «

Un travail minutieux avant les prochaines échéances

L’ASSE va devoir travailler sur plusieurs aspects. Les séances d’entraînement avant le match contre Auxerre et surtout la période de trêve internationale vont permettre de travailler de nombreux aspects. Mais, Olivier Dall’Oglio devra aussi composer sans plusieurs joueurs comme Ben Old qui rejoindra sa sélection de la Nouvelle-Zélande.

» Pour leur transmettre ses convictions tactiques, pour les accompagner dans le renforcement de leurs acquis, coach Olive doit développer leurs facultés en fonction des situations de jeu. Former et déformer la structure au bon moment. Leur apprendre à se montrer plus efficace à la perte pour mieux s’opposer à leur adversaire. «