Après s’être fait humilier à Nice (8-0), les têtes étaient lourdes la semaine dernière. L’ASSE a dû se remettre en ordre de marche pour se remobiliser avant d’affronter Nantes. ASSE.tv livre son dernier épisode d’Inside Match Week. L’occasion de plonger dans l’intimité d’un groupe touché, mais pas coulé.

Particulièrement touché après la gifle appuyée reçue à Nice, les Verts ont dû se replonger dans le travail pour se relever. La saison reste longue. Olivier Dall’Oglio et ses hommes se sont remobilisés la semaine dernière pour accomplir leur opération maintien. À l’issue de la rencontre, le coach stéphanois a livré un discours mobilisateur et positif.

« On n’est pas plus c*** que les autres, on va y arriver ! (Dall’Oglio après Nantes-ASSE)

« Déjà, vous félicitez pour les buts et pour le point qu’on prend. Ça, c’est important, on n’était pas très bien, mentalement, on est capable d’aller chercher des choses et c’est ce que je veux vous faire toucher. Maintenant, il faut qu’on gagne en confiance en nous. On a eu des séquences de jeu, on a fait des choses intéressantes et il faut qu’on ait confiance en ce groupe. Vous devez avoir confiance en vous et plus que ça. On va encore bosser la semaine prochaine, il y a des choses à faire. On est mené et encore, on est là, ça veut dire que mentalement, on est bon.

Il faut qu’on travaille sur notre confiance, on a besoin d’avoir davantage confiance en nous et de construire. Certains ont commencé et peut-être que le match prochain, ça sera différent. On a besoin de créer ce groupe et c’est peut-être à partir de ces matchs difficiles qu’on va le créer. Félicitations pour ce retour, car c’est important, c’est peut-être le match le plus important de la saison. C’était un match très compliqué la semaine dernière, et on s’est remis dedans. On n’est pas plus c*** que les autres, on va y arriver ! Il faudra travailler, mais garder la confiance en vous et il y a quelque chose à faire. Soyez fier de vous, allez les gars ! »

Inside de la semaine précédant Nantes

Crédit photo : asse.fr