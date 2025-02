À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Angers (3-3), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Florent Hanin (Joueur d'Angers) : "Les échauffourées ? Je ne sais pas, c'est leur banc qui est venu, et il y a eu une petite embrouille. Mais c'est normal, ce sont les tensions du match. Nous sommes deux équipes qui jouent le maintien. Ça a tourné en notre faveur à la fin, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu frustrés."

Hanin (Angers) : "Nous n'avons rien lâché !"

"C'est positif, car nous avons la qualité pour revenir. Nous n'avons rien lâché, et c'est important pour le maintien. Nous avons un gros mental. Maintenant, à 2-0, nous ne devons pas nous faire rejoindre, et encore moins les laisser passer devant. Nous allons analyser les buts que nous avons encaissés, comprendre pourquoi nous les avons pris. On verra. Mais en tout cas, mentalement, nous avons été présents jusqu'à la fin, et nous avons été récompensés."

Himad Abdelli (Joueur d'Angers) : "Je pense qu’on a un peu trop reculé. À 2-0, on doit essayer de mettre le troisième, chercher à enfoncer le match. Parce qu’on sait qu’avec ce public, s’ils en marquent un, ça va pousser derrière. C’était à nous d’aller chercher ce troisième but, et on ne l’a pas fait. Heureusement, on a réussi à égaliser à la fin. On est contents de ce point.

C’est vrai qu’ils ont un très beau public, avec des deux côtés qui poussent fort. Mais nous, on a fait notre match et on repart avec un point.

Le penalty pour Dieng ? Non, non. Je suis le tireur désigné, mais comme je l’ai dit, la force, c’est le collectif. Il m’a demandé, et je lui avais promis dans la semaine. Chose promise, chose due. On perd 3-2 à la dernière minute, on égalise. On les laisse à 8 points, alors que s’ils gagnaient, ils revenaient à 5. Ce n’est pas la même chose. On est très contents de ce point, et maintenant, à nous d’aller chercher le plus haut possible. Si on peut finir dans le top 10, on va tout donner pour y arriver.

Je remercie le coach, parce que c’est grâce à lui que j’ai cette liberté. Il me laisse bouger un peu partout, et c’est vrai que j’aime faire le jeu. Avec cette équipe, je pense que ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, à nous de ne rien lâcher jusqu’à la fin de la saison pour finir le plus haut possible."

Ekwah (ASSE) : "Quelques décisions arbitrales contestables aujourd’hui"

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "C’est le scénario du match. On a un peu mal débuté, mais on est très bien revenus à 3-2. Et puis, il y a ce penalty à la dernière minute... Pour moi, qui suis juste à côté, il n’y a absolument rien. Il y a eu quelques décisions arbitrales contestables aujourd’hui, mais ce n’est pas comme si on ne l’avait pas déjà signalé.

Il y a quelques erreurs qu’il faut corriger, comme on le répète chaque semaine. Mais on n’est clairement pas aidés. Personnellement, j’ai fait un bon match, et je pense que toute l’équipe a été à la hauteur. On a tous travaillé très dur, que ce soit devant, au milieu ou derrière. On méritait mieux, car ce 3-3 ne reflète pas du tout ce qui aurait dû être le résultat."

Irvin Cardona (Joueur de l'ASSE) : "C'est vrai qu'au début, encaisser deux buts rapidement, c'est difficile. Mais on sait qu'on a besoin de points, et on a su faire preuve de caractère. Je pense que c'est ce que beaucoup de gens attendaient aussi dans le stade. Dans l'ensemble, on a montré un beau visage, même si la fin est frustrante. Ça reste un point qui peut compter en fin de saison, et c'est un point important.

Ce sont toujours des moments magiques à domicile. Je suis toujours fier de pouvoir marquer ici, à Geoffroy-Guichard. J'aurais évidemment préféré qu'on reparte avec les trois points ce soir.

J'aime bien avoir un peu de liberté dans mes mouvements. Je pense que c'est ce qui m'a peut-être un peu desservi en première mi-temps, où je suis resté trop excentré. À 2-0, je me suis dit que, coûte que coûte, il fallait tenter et me créer des situations plus dans l'axe. Sur mon but, où Zuriko me donne le ballon, je pars de loin et je finis finalement au premier poteau. Mais dans l'ensemble, même si on ne gagne pas ce soir, je suis quand même satisfait de la réaction de toute l'équipe. On a montré un beau visage."

Cardona (ASSE) : "Beaucoup de choses ont été dites sur Zuriko et moi, alors qu'au final, il n'y a rien"

"Aujourd'hui, on s'entraîne tous les jours ensemble, donc forcément, des connexions se créent. Je suis aussi content parce que beaucoup de choses ont été dites sur Zuriko et moi, alors qu'au final, il n'y a rien du tout. Ce soir, c'est lui qui me fait la passe décisive. On a parlé d’une rivalité ou d’un manque de communication entre nous sur le terrain, mais il n’y en a pas. On est coéquipiers. Franchement, ça me faisait chier de lire certaines choses sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Donc, je suis content que ce soit lui qui me fasse la passe ce soir, ça mettra les choses au clair.

On en a parlé à la mi-temps, on sait qu’on peut faire preuve de caractère, on l’a déjà prouvé par le passé, même si je ne veux pas trop revenir là-dessus. Mentalement, on est solides et on l’a encore montré ce soir. Il faut continuer comme ça et s’appuyer sur ce genre de matchs pour avancer."