L'ASSE est parvenue à s'imposer face à Auxerre au terme d'un match abouti. Le meilleur match de la saison pour les Verts. Place à la trêve internationale à présent. Programme de la semaine !

Sept points en sept matchs. C'est le bilan de l'ASSE. Difficile de juger le début de saison des Verts tant il est fait de hauts et de bas. Quoi qu'il en soit, les stéphanois sont dans les temps de passage après avoir disputé 1/5ᵉ du championnat (oui, déjà). Olivier Dall'Oglio et ses hommes vont pouvoir profiter de la seconde trêve internationale de la saison pour reposer les organismes et préparer au mieux les matchs à venir. À commencer par la réception du Racing Club de Lens.

Plusieurs joueurs vont rejoindre leur sélection. C'est le cas de Zuriko Davitashvili, Mathis Amougou, Ben Old, ou encore Dylan Batubinsika. Lucas Stassin, Ibrahim Sissoko, ou encore Yunis Abdelhamid resteront dans le Forez puisqu'ils n'ont pas été retenus. Un mal pour un bien pour le staff stéphanois. Si le groupe pro ne jouera pas avant la semaine suivante, plusieurs autres catégories seront sur les pelouses ce week-end. Programme de la semaine.

Lundi 7 octobre

Entraînement des féminines à huis clos

Pro au repos

Mardi 8 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines à huis clos

Mercredi 9 octobre

Entraînement des pros ouvert au public (10h30, centre sportif Robert-Herbin)

Jeudi 10 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des féminines à huis clos

Le groupe pour #HACASSE (Arkema Première Ligue)

Vendredi 11 octobre

Entraînement des pros à huis clos

Arkema Première Ligue (Journée 4) : Le Havre - ASSE au stade Océane (21 h)

Samedi 12 octobre

U19 National (Journée 8) : ASSE - Marignane Gignac au stade Aimé-Jacquet (15 h)

Dimanche 13 octobre

U17 National (Journée 8) : Saint-Priest - ASSE au stade Jacques-Joly (15 h)