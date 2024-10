L'ASSE a prêté plusieurs joueurs cette saison. Mahmoud Bentayg a rejoint Zamalek (prêt avec option d'achat). Il a déjà remporté un trophée avec son nouveau club. En effet, Zamalek a gagné la finale de la Supercoupe d'Afrique face à Al Ahly, il y a une dizaine de jours. Les Verts ont également envoyé trois jeunes joueurs en prêt, sans option d'achat cette fois-ci.

Bladi perd, Cissé gagne sans jouer

Titulaire à chaque rencontre depuis le début de saison, le piston gauche Darling Bladi était encore aligné par David Le Frapper au coup d'envoi du match face à Nancy. Bourg-Péronnas s'est malheureusement incliné 1-0, la faute à un but de Bokangu en fin de match. Le FBBP01 enchaîne un deuxième revers consécutif et pointe à la 11ème place au classement, avec 8 points.

Lui aussi prêté en National, Beres Owusu réalise des débuts réussis avec QRM. Le défenseur central fait même partie des quatre nommés pour être le "joueur du mois" de septembre avec son club, après une bonne prestation contre Bourg par exemple . Lors du match face au Paris 13 Atletico vendredi, Owusu n'était pas sur la feuille de match et n'a donc pas pris part au succès 0-1 de son équipe. Il était en effet suspendu après un carton rouge concédé en toute fin de match contre Le Mans, lors de la journée précédente.

Enfin, Karim Cissé avait rejoint le FC Annecy (Ligue 2) début septembre. Lui aussi doit prendre du temps de jeu et ressortir plus fort de son prêt. Après une bonne entrée face à Amiens mi-septembre, il s'était blessé et faisait son retour dans le groupe vendredi, face au Red Star. Remplaçant au coup d'envoi, il n'est pas entré en jeu mais le FCA s'est imposé 1-0 et confirme son très bon début de saison (5ème place au classement).

Crédit photo : asse.fr