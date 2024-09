Depuis le début de la saison, de nombreuses pelouses de Ligue 1 paraissent très fatiguées. C’est notamment le cas à Monaco ou encore Nice. Les deux stades de la Côte d’Azur accueillent des matchs malgré une pelouse qui fait à chaque fois polémique. Du côté de Nice, l’état général est particulièrement inquiétant. Mais cela devrait évoluer dans le bon sens dans les jours à venir.

Des pelouses de Ligue 1 dans un état catastrophique

L’ASSE a débuté face à Monaco son championnat sur une pelouse qui paraissait bien fatigué. C’est d’ailleurs le cas de nombreuses enceintes qui ont aussi accueilli les JO 2024. Notamment, le Parc des Princes, le Stade Pierre Mauroy ou encore l’Allianz Rivera. Avant la rencontre opposant Nice à Toulouse, lors de la seconde journée des images du stade avaient fuité. Celles-ci laissaient apparaître un terrain dans un état inquiétant.

🚨 4 CLUBS de Ligue 1 sont victimes d’une pelouse en mauvais état depuis le début de la saison 🥶🌿 🇫🇷 OGC Nice

🇫🇷 AS Monaco

🇫🇷 LOSC

🇫🇷 PSG pic.twitter.com/TBKmDiOsMl — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) August 23, 2024

Malgré tout, la rencontre s’est bien disputée, et le club niçois a réagi dans un communiqué.

» L’OGC Nice a été informé de l’intention de l’exploitant de l’Allianz Riviera (Nice Eco Stadium) de refuser de renouveler la pelouse du stade. Un entêtement incompréhensible au regard du dernier week-end où le report de la rencontre Nice – Toulouse a été sérieusement envisagé par les instances, où les deux équipes ont eu à subir des conditions de jeu indignes du monde professionnel, tout en mettant en péril l’intégrité physique des joueurs, tout en renvoyant une bien piteuse image de l’enceinte de la 5e ville de France. […] «

Le coach niçois Franck Haise n’avait également pas manqué de réagir, après avoir appris que cette pelouse a été attaquée fin juillet par un champignon, le pyriculariose, qui se propage à une vitesse fulgurant « Il y a des irrégularités, des endroits où il n’y a plus un brin d’herbe et où la pelouse est noire parce qu’il n’y a plus de drainage qui fonctionne. Il y a comme une couche de je ne sais quoi… J’appelle ça de la vase »

Une situation qui n’a pas encore évolué

Malgré les nombreuses plaintes, la pelouse est restée la même depuis le 27 août dernier (date du communiqué). Le prochain adversaire qu’accueillera Nice sera l’ASSE. La rencontre aura lieu le 20 septembre prochain. Mais, les Verts ne devraient pas évoluer sur une telle pelouse. En effet, la société Nice Eco Stadium a apporté des précisions dans un communiqué qui vient d’être publié.

« Une première mesure de travaux de rénovation de la pelouse existante a été entamée afin d’évaluer son éventuelle capacité de reprise. En parallèle, NES a lancé des études relatives à la faisabilité technique et opérationnelle d’un remplacement par une surface de jeu de qualité en en informant simultanément la ville de Nice et le club de l’OGC Nice. Au terme de cette période d’évaluation, NES a pris la décision d’installer une nouvelle parcelle dont les caractéristiques techniques ont été validées […] Les travaux de remplacement et de renforcement débuteront incessamment pour assurer une mise à disposition à l’OGC Nice lors de son prochain match contre Saint-Etienne. »