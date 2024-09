Les U17 de l’ASSE commençaient fort leur saison à domicile avec la réception de l’Olympique Lyonnais pour le derby. À cette occasion, les Verts voulaient confirmer leur bonne entame de saison (victoire 3-0 contre Grenoble). C’est complètement raté. Résumé de la rencontre.

La compo de l’ASSE

Massé – Teillol, Mouton N., Kasia, Lengue – Ait Amer, Yvars, Eymard – Moulin, N’Guessan, Lutin Zidee.

Sont entrés en jeu : Epanya,

Résumé de la rencontre

Cette rencontre se déroule au stade Salif Keita de l’Etivallières. Le match commence de la plus mauvaise des manières avec un but encaissé par l’ASSE après seulement quelques minutes de jeu. Pourtant, Djylian Nguessan avait l’occasion d’ouvrir le score peu de temps avant. Et puisque rien ne va tourner rond dans cette après-midi, Nathan Mouton, le défenseur va être expulsé à la demi-heure de jeu. Pour définitivement clore cette première mi-temps cauchemardesque, les coéquipiers de Paul Eymard vont encaisser un second but juste avant la mi-temps. 0-2 et en infériorité numérique, la mission s’annonce quasi impossible. Un derby qui pourtant ne souffre d’aucune animosité mais qui tourne au vinaigre pour les verts et blancs.

Alors qu’une réaction d’orgueil était attendue dans un contexte compliqué, les jeunes Verts vont s’effondrer dans cette rencontre. En effet, un troisième et un quatrième but lyonnais vont être inscrits. Le dernier but lyonnais est un chef-d’œuvre avec un enroulé dans la lucarne exceptionnel. Le coach stéphanois lance toutes les forces dans la bataille avec l’entrée de Daniel Epanya. Malheureusement, le score n’évoluera plus et les Verts s’inclinent sechement 0-4. Une première défaite pour cette saison 2024-2025. Un match à oublier pour les joueurs de David Le Moal. Un premier derby pour le coach qui ne lui laissera forcément pas un bon souvenir !

La semaine prochaine, les U17 se déplaceront à Nice le dimanche pour une rencontre qui se jouera à 11h.

Crédit photo : asse.fr