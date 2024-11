Après la défaite dans le Derby sur le score de 1 à 0, Dylan Batubinsika a pris la direction de la sélection du Congo. L'occasion pour lui de valider la qualification pour la CAN 2025 en terminant la phase de groupe invaincu. Ce samedi, il affrontait la Guinée. Résumé.

L'ASSE sera bientôt privée de son défenseur central

Dylan Batubinsika manquera à l'ASSE dans... un an ! En effet, particularité des éliminatoires de la CAN 2025, ils vont déterminer les équipes qualifiées pour la phase finale un an avant la compétition. Prévue au Maroc, la prochaine édition de la CAN se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. À l’approche de la cinquième journée des éliminatoires, plusieurs équipes ont déjà validé leur ticket : le Maroc, en tant que pays hôte, ainsi que le Burkina Faso, l’Algérie, le Cameroun, le Sénégal, l’Égypte et l’Angola. Le Congo fait également partie de ces sélections qui se rendront au Maroc à la fin de l'année prochaine. Qualifiés après 4 victoires en autant de rencontres, les Congolais de Dylan Batubinsika ont à cœur de bien finir le travail... Ils rencontraient la Guinée ce samedi.

Sans Batubinsika contre la Guinée

La Fédération Congolaise de Football (Fecofa) a annoncé ce samedi le forfait de Dylan Batubinsika pour l'opposition face à la Guiné (16 novembre, 20h). La fédération congolaise souligne une "alerte musculaire" pour le défenseur stéphanois.

Les léopards voulaient poursuivre leur belle série avec 4 victoires en autant de matchs dans cette phase de qualifications à la CAN. Contre la Guinée de Saidou Sow, Dylan Batubinsika a assisté à la défaite de son équipe sur un but en toute fin de match de Sehrou Guirassy. Une défaite sans conséquence puisqu'ils conservent leur première place de cette poule (12 pts). Néanmoins, il faudra prendre au moins un point lors du match contre l'Éthiopie pour se l'assurer. Pour rappel, les deux premières équipes de la poule se qualifient. La Guinée (9 pts) est en bonne posture également avant le match décisif contre la Tanzanie (7 pts).