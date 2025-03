Dimanche 17h15, l'AS Saint-Étienne affronte Montpellier dans un match très important pour le maintien. L'ASSE 17 ème doivent impérativement s'imposer face à la lanterne rouge du championnat pour se donner de l'air. Mais, s'ils s'imposent, les stéphanois vont devoir réaliser quelque chose qu'ils n'ont pas fait depuis presque un an !

Un match couperet pour les deux équipes

Avec seulement cinq points d'écart entre les deux formations, cette rencontre pourrait décider du destin de Montpellier, qui semble déjà condamné à la relégation en cas de défaite. Pour l'ASSE, l'occasion est belle de mettre un adversaire direct quasiment hors de portée. S'en suivra ensuite une période de trêve internationale, avant une dernière ligne droite qui s'annonce stressante pour plusieurs clubs de Ligue 1.

Un problème récurrent à l'extérieur pour l'ASSE

Depuis le début de la saison, l'ASSE peine à l'extérieur. En 13 matchs hors de Geoffroy-Guichard, les hommes d'Eirik Horneland n'ont engrangé que trois points (trois nuls et dix défaites). Un chiffre alarmant qui en fait la pire équipe du championnat à l'extérieur. Seul Nantes, Auxerre et Le Havre ont concédé un point à l'ASSE sur leurs terres. Pour trouver la trace d'une victoire hors de leurs bases, il faut remonter au 23 avril 2024 (victoire 2-0 contre Grenoble en Ligue 2). Depuis, c'est une longue série de 11 défaites et 5 nuls en compétition officielle. Ce dimanche, l'ASSE espère donc parvenir à stopper tout cela à la Mosson.

Une soirée à enjeux multiples

En plus du choc du bas de tableau entre Montpellier et l'ASSE, d'autres matchs auront un impact direct sur la lutte pour le maintien. Le Havre (16e) affronte Lyon à 15h, tandis que Brest reçoit Reims à 17h15. Avec la victoire de Nantes contre Lille (1-0), les Verts doivent impérativement réagir pour ne pas voir la menace de la relégation se rapprocher.

Reste à voir si l'ASSE saura briser sa malédiction à l'extérieur, ce qui n'offrirait, malgré tout pas de répit dans la course au maintien...