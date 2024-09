Les U19 de l’ASSE se déplacent à Nice ce dimanche à 11h. Après avoir obtenu une belle victoire contre le TFC en terres toulousaines (2-0), les joueurs de Frédéric Dugand espèrent enchaîner avec une seconde victoire. Pour rappel, la rencontre de la semaine dernière contre l’OM a été reportée. Retour sur ce Nice-ASSE suivi grâce au live de poteaux-carrés.

La compo de l’ASSE

Delacroix – Ben Rahem, Boukadida, Camara, Hornech, Gadegbeku, Tatszuka, El Jamali, Ben Tiba, Cheick, Mimoun.

Sont entrés en jeu : Meite, Grillot, Zerga, Guerroudj.

Résumé de cette rencontre

Le premier quart d’heure est niçois mais Fode Camara puis Noa Delacroix se montrent vigilants pour éviter les locaux d’ouvrir la marque. La première situation stéphanoise intervient grâce à Helmi Ben Tiba. Le feu follet met la pagaille dans la défense azuréenne avant de tirer. Sa tentative frôle le poteau du gardien de l’OGC Nice. Dans une première mi-temps légèrement en faveur des niçois, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge pour une pause d’une quinzaine de minutes.

Au retour des vestiaires, Frédéric Dugand effectue deux changements. Mimoun et Cheick laissent leur place à Grillot et Meite. C’est quasiment le coup parfait quand Ben Tiba et Meite combinent pour faire marquer Grillot. Malheureusement, le but est refusé pour un léger hors-jeu ! Les joueurs de l’ASSE sont plus entreprenants dans ce second acte. Ils se procurent les meilleures situations mais le score est toujours de 0-0 à un quart d’heure de la fin.

Le capitaine Luan Gadegbeku est proche de reprendre un centre de Ben Tiba mais il manque de justesse. Malgré la pression niçoise, les deux équipes se quittent dos à dos. 0-0, c’est le score final.

À noter que la semaine prochaine, les U19 recevront Rodez à l’Etrat à 15h. Une équipe qui les avait battus à l’aller et au retour la saison dernière !

