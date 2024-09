L’ASSE, malgré sa victoire ce vendredi face à Lille (1-0), ne possède aucune marge actuellement. La faute à un effectif touché par de nombreuses blessures. Alors que Pierre Cornud arrivait lors du mercato estival pour renforcer le poste de latéral gauche, on pensait retrouver une doublette Maçon-Cornud dans le onze titulaire. Problème : Maçon s’est blessé et sera écarté durablement des pelouses. Les Verts pourraient ainsi avoir activé une piste à ce poste…

La blessure de Yvann Maçon, le latéral droit de l’AS Saint-Étienne, constitue un coup dur pour les Verts. Victime d’une sérieuse blessure au ménisque lors de la défaite face à Brest (0-4) le 31 août dernier, Maçon doit subir une opération qui l’éloignera des terrains pour une durée estimée à environ deux mois. Cette absence prolongée, à un poste important dans le système d’Olivier Dall’Oglio, pourrait forcer l’ASSE à chercher un renfort pour combler cette absence. Si Appiah, qui a rendu une copie correcte ce vendredi face à Lille, est une solution, elle ne semble toutefois pas durable…

Activation du joker médical pour l’ASSE ?

Le règlement de la LFP est clair : Un club de Ligue 1 ou Ligue 2 peut recruter un joueur en dehors des périodes de transfert dans les cas suivants : décès d’un joueur sous contrat, blessure grave d’un gardien de but (ou de son remplaçant), ou blessure grave d’un joueur en équipe de France, entraînant une incapacité de plus de trois mois. Ainsi, pas de joker médical pour l’ASSE dans le cadre de la blessure de Maçon si l’on s’en tient au réglement… C’est bien d’un joker classique dont il serait alors question.

Dans cette optique, selon le compte X Fennec Football, le club forézien aurait jeté son dévolu sur Kévin Van den Kerkhof, le latéral droit du FC Metz. Ce dernier était dans le viseur du RC Lens durant le dernier mercato estival. En effet, en juin dernier, Le Républicain Lorrain révélait que Van den Kerkhof intéressait les Sang et Or, en raison notamment de ses liens avec Pierre Dréossi, le directeur sportif lensois. Toutefois, Lens n’a jamais concrétisé cette piste. Selon Frédéric Arpinon, le directeur sportif du FC Metz, le club nordiste n’a même jamais été en contact direct avec l’international algérien, malgré le souhait de ce dernier de quitter Metz : « Kevin Van den Kerkhof a émis le souhait de partir. On a ouvert la porte, mais il n’y a pas eu de proposition », déclarait Arpinon au micro de Moselle TV.

Van den Kerkhof a rejoué en National 3 !

Blessé au début de la saison, Van den Kerkhof a récemment fait son retour sur les terrains en jouant avec l’équipe réserve du FC Metz en National 3, lors du match face à l’US Sarre-Union la semaine dernière. Maintenant rétabli, le latéral droit pourrait être une option intéressante pour Saint-Étienne, qui manque donc de solutions à ce poste après la blessure de Maçon.

Le recrutement de Van den Kerkhof pourrait offrir une véritable solution de repli pour les Verts. Capable d’évoluer aussi bien en tant que latéral qu’en tant que piston droit, son profil correspond aux besoins actuels de l’ASSE, surtout dans un contexte où les alternatives ne sont pas nombreuses.

Reste à voir si les dirigeants stéphanois franchiront le pas pour formuler une offre à Metz, après l’échec Udol, et si Van den Kerkhof, qui a émis le désir de quitter la Lorraine, sera tenté par un nouveau défi avec l’ASSE.