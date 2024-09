QUAND LES MICHES SE DÉSSERRENT UN PEU

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 14.09.24 – MAINTIEN ASSE -27 POINTS « A y eeeesssst ! Mes trois premiers pions dans la colonne Recettes du livre de compta de l’ASSE ! Je ne vous cache pas que ça fait du bien, car je commençais à avoir les miches qui font bravo !! Mais maintenant qu’on a montré qu’on pouvait, de temps en temps, ne pas se faire ouvrir dans le sens de la longueur, il faudrait me rééditer au moins 9 fois, pour 27 points, ce genre de prestation collective ».

« Les semences de la foi sont toujours en nous ; parfois il faut une crise pour les nourrir et encourager leur croissance.” Susan Taylor

Salut les Groupies !

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 289ème chronique après cet ASSELOSC. Après ce début de saison complètement raté de l’ASSE, je vous mentirais (et Dieu sait que ce n’est pas le style de la maison !) si je vous disais que j’étais optimiste en me rendant au Chaudron en ce froid vendredi. Je m’y rendais même du pas enthousiaste d’un Hérétique se rendant à une convocation de la Sainte Inquisition, tant j’étais persuadé qu’après s’être fait ouvrir en deux par BREST, nos Verts allaient subir le même sort contre une équipe à mon sens au-dessus des Bretons !

Du coup en sortant, avec une victoire et trois points dans la musette, sans qu’il y ait pour autant de quoi flanquer le tricotin à un congrès d’eunuques, je peux dire que j’ai quand même été rassuré par ce que j’ai vu. Je n’irai quand même pas jusqu’à dire que ma récente inquiétude s’est complètement retirée, légère comme la conscience professionnelle d’un vendeur de voitures d’occasion, mais elle a au moins légèrement reculé.

CHAPITRE 1 : ENFIN UNE ÉQUIPE À L’ASSE !

Alors c’est marrant parce que moi j’étais guilleret en sortant du chaudron, après cette victoire de l’ASSE. Et pourtant j’entends encore des grincheux dire que gnagnagna LILLE pas au niveau, pour ça que l’ASSE a gagné, que l’ASSE a été en surrégime et ne pourra jamais rééditer cette performance etc. Notamment cette incommensurable pipe de Charbonnier sur RMC qui décidément ferait mieux de s’occuper de ses bourrins que de donner des avis sur le foot. En voilà un que je ne peux pas encadrer. J’espère pour lui qu’il évite cependant de se croiser trop souvent dans une glace parce qu’un jour ou l’autre, les miroirs finissent par te raconter ta gueule.

Moi j’ai vu pour la première fois de l’année, une équipe de l’ASSE jouer au foot, et jouer en équipe. Alors OK, sans avoir le ballon (28%), en courant en permanence derrière, mais avec des principes de défense collective performants. N’étant pas de Rome, je ne vous sortirai pas ma boite de souverains poncifs, mais la notion si souvent utilisée de « bloc équipe » ne pouvait trouver meilleure illustration que la partie livrée par l’ASSE vendredi soir. Des efforts de tous, et jusqu’au bout. Du pressing, plus ou moins coordonné mais quand même plutôt plus que moi, pressing qui a amené un but, et qui aurait pu en amener un 2ème en seconde mi-temps.

Des lignes serrées, des joueurs solidaires, des compensations. J’ai beaucoup aimé cette intensité et ce dynamisme que je n’avais encore pas vus à l’ASSE cette saison. Même cette feignasse de CAFARO_DES_TEMPS_MODERNES s’est mis au diapason, on ne peut pas trouver meilleur exemple quand même, avec un superbe but et aussi beaucoup d’activité sur son côté, même dans les replis.

L’ASSE qui – à n’en pas douter – va pour cette première saison en L1 rencontrer 75% d’équipes qui leur seront techniquement supérieures, devra faire preuve de cet état d’esprit de groupe solidaire aussi souvent que possible. En tout cas, moi j’ai adoré ça !

CHAPITRE 2 : DES NOUVEAUX QUI M’INTÉRESSENT

Sans que ce soit une condition suffisante pour expliquer la victoire, c’était à minima une condition nécessaire : l’apport des recrues.

L’ASSE démarre ce match avec 60% des joueurs de champ (je compte MATHIS_AMOUGOU_DE_LUXE comme une recrue) qui n’étaient pas de la saison dernière. L’occasion d’un premier tour d’horizon de la qualité de ce recrutement qui jusqu’ici a été tant décrié, car si l’ASSE doit progresser par rapport à son niveau Ligue 2, ça passera à l’évidence par les nouveaux. Et globalement, j’ai plutôt aimé. Les deux plus attendus étaient ceux que nous n’avions jamais vu sous les couleurs de notre ASSE.

*LUCAS_STASSIN_TÉTIENNE* À l’évidence beaucoup plus véloce, dynamique, rapide que SISSO_COQ_EN_PATE. Bon en même temps, il n’y a pas de quoi se la peindre en vert pour la mettre au milieu d’un bouquet, ce n’est pas dur car lui il lent comme la Marche Funèbre de Chopin, même s’il a d’autres qualités par ailleurs. On aura aussi aimé son état d’esprit, il ne lâche rien, il mord les mollets quitte à finir avec des crampes comme ce fut le cas. Cet état d’esprit, s’il est capable de le montrer à chaque match, lui vaudra sans doute rapidement une pleine adoption par le Peuple Vert.

En revanche – mais après seulement un match – un léger doute m’habite quant à aux réelles qualités de finisseur/buteur, d’adresse de STASSIN_LA_DEMI_LUNE. Notamment cette « Pinochet » en première mi-temps (quand il a tiré dans la foule), mais encore plus à ce face-à-face raté en deuxième. Certes, il se l’était créé tout seul. Certes il affrontait le probablement meilleur gardien de L1. Mais quand même … A surveiller. Et puis il n’a que 19 ans ….

*PIERRE_EKWAH_MA GUEULE* (QU’EST_CE_QU’ELLE_AAAAA_MA_GUEULE)

Lui il m’a beaucoup plu. Dejà bien que très jeune lui aussi, il semble que footballistiquement parlant, il possède toute sa tête (comme dirait Marie-Antoinette avec convoitise). Quand on passe en 15 jours de MORTAL_FOMBA, utile comme un slip dans un film porno à PIERRE_EKWAH_LYSEUR, faut prendre sa petite laine pour éviter le coup de froid. Très calme, propre techniquement, je ne crois pas qu’il ait perdu un seul ballon devant la défense. A revoir, mais ça pourrait sentir la bonne pioche.

Pour les autres déjà vus précédemment …

*PIERRE_CORNUD_MUSE_A_L’AIR* … une première mi-temps ratée, une deuxième réussie … A revoir donc car on ne sait pas trop. Mais comme il fait partie des rares recrues expérimentées, j’attends quand même plus et mieux, et notamment sur la durée d’un match.

*YUNIS DIESEL_HAMID* En voilà sur lequel tout le monde était tombé comme la vérole sur le bas clergé après ses trois premiers matchs à l’ASSE. Probablement à raison d’ailleurs. Mais dans un coin de ma tête, j’espérais quand même de l’amélioration, pensant que sa grande carcasse avait un fonctionnement de diesel. Le match de vendredi va un peu dans ce sens. C’était beaucoup mieux, dans le placement, dans les interventions, dans la relance aussi. Après il fut bien aidé en cela par le match très faible du 9 de Lille, qui décidément monte une bien mauvaise BAYOnnaise. À revoir.

*ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU* : Là encore, on commençait tous à se demander si cet onéreux transfert n’avait le goût amer d’une sombre arnaque. Son match de vendredi redonne espoir, car son activité pendant tout le match, son pressing, sa qualité technique et de percussion comme sur le premier but, font de sa partie une première vraie référence sous le maillot vert de l’ASSE. Et pourtant, beaucoup étaient définitivement pessimistes à son sujet. « On s’est fait enflés », etc. Comme quoi, et même si c’est toujours possible que ce soit le cas in fine, « il ne faut jurer de rien », comme disait De Musset, l’homme qui t’envoie le bonjour d’Alfred (astuce exclusivement réservée aux lettrés, c’est-à-dire que mon HOOL’S peut se l’arrondir au ciseau à froid ! ).

Des recrues qui commencent à apporter leurs pierres à l’édifice, pour l’instant bien fragile, de notre ASSE. Attention quand même à la gestion court/moyen termes de MATHIS_AMOUGOU_DE_LUXE. Le garçon est généreux, parfois trop, et le risque qu’il s’auto-grille n’est pas neutre.

CHAPITRE 3 : … MAIS TOUT N’EST PAS RÉGLÉ

Evidemment, je viens de dresser un portrait très positif de ce match. D’aucuns diront même que je m’emballe, probablement. Mais j’assume, c’est le revers de la médaille d’un extrême pessimisme induit par le début de saison foiré. Mais je ne suis pas dupe pour autant. Il y a encore énormément de travail, et au moins autant d’interrogations.

Le seul point sur lequel je rejoins un peu Charbonnier, c’est que nos Verts ont livré vendredi une prestation qui s’apparente un peu à un match de Coupe. Le petit contre le Gros, ou le petit court dans tous les sens. Mais tout ça a un prix, si jamais tu l’ignorais (même Simone s’ignorait). Pour vous en convaincre (un con vaincu valant un vainqueur), il suffit de voir les crampes qui chez certains sont arrivées bien avant la toute fin du match (MOUEFFEK_LA_POLICE, STASSIN_LA_DEMI_LUNE).

La capacité à reproduire ça tous les WE pose question. Ça sera hautement difficile, surtout avec un effectif quand même court, et avec très peu d’expérience de la L1 (c’est LA question de la stratégie mercato du nouveau patron), et pas forcément équilibré de partout.

On avait par exemple souligné la faiblesse du poste de latéral droit. Et bien, même si DENNIS a plutôt bien sauvé les APPIAH_RANCES vendredi, vient désormais s’ajouter la blessure d’YVANN_LE_FRANC_MAÇON. Et il y en aura assurément d’autres, surtout avec des matchs intenses. C’est ce qu’on appelle les ponts d’érable (selon que vous serez puissant ou Miss Érable, disait La Fontaine, ou Larry Tanenbaum).

Bref, de quoi ne pas desserrer les miches trop tôt quand même.

EN CONCLUSION

On ne va évidemment pas faire la fine bouche. On s’attendait à se faire ouvrir, à se retrouver avec zéro point après 4 matchs, et même 5 avec le déplacement à venir de l’ASSE à Nice. Et finalement, plus de Sapeur que de Mâle comme disaient les Milanaises lorsque les troupes de Napoléon 1er radinaient.

On a donc 3 points au bout de 4 matchs, et pour l’instant c’est tout ce qui compte. Et ce après un match qui laisse entrevoir des choses positives pour les lendemains.

Pour la suite, on sait que ça sera chaud jusqu’à la trêve, on ne va pas le répéter chaque semaine. La marge est hyper fine, et ça va être du combat chaque WE. Il faudra être prêt et tenir jusqu’aux possibles ajustement du mercato d’hiver.

D’ici-là, et pour tromper la tante (comme disait mon Oncle qui n’en ratait pas une), on va rêver à d’autres matchs comme celui de vendredi (l’imaginaire est la ressource de ceux qui manquent d’informations) et au fait que le nouveau proprio travaille déjà pour la consolidation de la suite …

En fermant les yeux je vois mon IVAN_GAZIDIS_COTHEQUE se répétant à l’envi : « J’ai plus d’une corde à Monarque » comme disait le bourreau qui avait pendu ce roi à la con dont le nom m’échappe.