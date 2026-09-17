Après avoir connu son premier revers de la saison à Dunkerque, l’ASSE enchaîne un deuxième déplacement consécutif. Les Verts seront à Saint-Symphorien ce samedi pour défier le FC Metz lors de la septième journée de Ligue 2. À quelques jours du rendez-vous, DataScout' permet d'identifier trois hommes particulièrement performants depuis le début de saison côté messin.

Les deux équipes chercheront d'ailleurs à réagir. Battue pour la première fois de la saison à Dunkerque (2-1), l'ASSE reste sur cinq victoires lors de ses six premières journées. Metz vient également de chuter, lundi soir sur la pelouse du Red Star (1-0), après cinq rencontres sans défaite. Les Grenats avaient auparavant notamment corrigé Rodez à Saint-Symphorien (4-1).

Pape Moussa Fall, l'immense menace messine

Difficile de commencer ailleurs. Pape Moussa Fall est l'homme fort du début de saison messin. L'attaquant sénégalais de 22 ans culmine à 2,03 mètres et compte déjà cinq buts en six journées, soit plus de la moitié de la production offensive du FC Metz en championnat. Trois d'entre eux ont été inscrits lors de son retentissant triplé face à Rodez début septembre.

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Passé par Génération Foot avant de rejoindre Metz, Fall a été envoyé plusieurs saisons en Belgique pour poursuivre sa progression. Il avait notamment inscrit dix buts en 24 rencontres de championnat avec Seraing en 2023-2024, avant qu'une rupture du ligament croisé ne freine son parcours lors de son deuxième passage au club.

Son profil DataScout' raconte assez précisément le danger. Il est actuellement classé premier attaquant pivot de Ligue 2 et second dans le profil « renard des surfaces ». Son efficacité offensive ressort forcément pour les buts, pour la conversion de ses tirs ainsi que pour la proportion de frappes cadrées.

Mais réduire Fall à son gabarit serait trompeur. Sa vitesse maximale se situe également dans les meilleures des attaquants pour le moment. Il combine donc puissance, profondeur et présence dans la surface. Là où sa taille devient forcément déterminante, c'est dans les airs, il est crucial et très important dans les duels aériens remportés et sur les buts de la tête. Un sérieux test attend donc la charnière stéphanoise. On peut déjà imaginer un duel acharné à venir avec Naïr, également imposant dans les duels aériens.

Cristian Devenish, le patron défensif arrivé cet été

Derrière lui, Cristian Devenish n'a pas mis longtemps à s'imposer. Recruté cet été en provenance de l'AVS Futebol SAD, le Colombien de 25 ans s'est engagé jusqu'en 2029. Il sortait d'une saison à 34 rencontres dans l'élite portugaise et Metz mettait notamment en avant, lors de son arrivée, sa puissance et ses qualités dans le duel.

La transition vers la Ligue 2 semble réussie. Titulaire lors des six premières journées, Devenish est devenu l'un des hommes les plus utilisés de l'effectif messin.

DataScout' le classe troisième défenseur athlétique et deuxième défenseur stoppeur du championnat. Ses statistiques défensives sont particulièrement parlantes, il se distingue à la fois pour le nombre de duels défensifs disputés et leur pourcentage de réussite. Surtout, son volume d'interceptions le place dans les tout meilleurs du championnat.

Le Colombien ne se contente pas de défendre. Sa précision dans le jeu de passes complète sa palette, spécifiquement dans les longues passes. Un défenseur capable, donc, de couper les attaques adverses avant d'allonger pour lancer rapidement une transition.

Jean Ruiz, le spécialiste du duel

À ses côtés, Metz s'est offert cet été un joueur qui connaît parfaitement la Ligue 2. Jean Ruiz est arrivé libre après quatre saisons à Pau et s'est engagé jusqu'en 2029. Formé à Sochaux puis passé par le FC Sion et Boulogne, il comptait déjà 174 apparitions en Ligue 2 avant même de poser ses valises en Moselle.

Moins spectaculaire statistiquement que Fall, Ruiz se distingue par une qualité essentielle pour un défenseur, il perd très peu de duels. DataScout' le situe dans le 98e percentile des centraux de Ligue 2 aussi bien pour les duels défensifs remportés que pour les duels aériens gagnés.

Sa première relance est tout aussi propre. Avec un taux de précision des passes situé dans le 95e percentile, le gaucher de 28 ans sécurise particulièrement bien la circulation messine. En revanche, son activité physique apparaît beaucoup plus limitée, peu de sprints, peu de courses à haute intensité et quasiment aucune accélération brusque. Une donnée qui pourrait donner quelques idées aux attaquants stéphanois s'ils parviennent à l'obliger à défendre de grands espaces.

Entre la présence hors normes de Pape Moussa Fall et une charnière Devenish-Ruiz particulièrement difficile à manœuvrer dans les duels, l'ASSE sait où se situeront plusieurs des principaux défis de son déplacement à Saint-Symphorien.

Source : DataScout’.