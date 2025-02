DEUX MATCHS POUR LE PRIX D'UN - ASSE

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : Mise à jour à 02.02.25 – MAINTIEN DE L'ASSE -12 POINTS « Salut les Gamins. Bon ce n’est pas que ça n’avance pas vite, comme le WE dernier, c’est que là, ça n’avance plus du tout !!! Alors OK j’ai bien compris qu’en face c’était costaud, tout ça. Mais non seulement vous me ramenez nibe du Ch’Nord pour mon Grand Livre de points, mais vous avez encore sacrément chargé la barque du Goal Average de l'ASSE !! Bravo, je ne vous félicite pas !!! C’est quand est-ce-que que vous me ramenez du concret ?! »

Salut les Groupies

Votre cowboy @JossRandall42 est de retour pour sa 301ème chronique, après ces deux matchs joués par notre ASSE à Lille. Oui car nos verts ont bien joué deux matchs en un en terres nordistes : un match jusqu’à l’expulsion de BATUBINSIKA-TEUR, auteur d’une partie cauchemardesque, un autre après. Je me doutais que le match avait changé de scénario à ce moment-là, et le choix d’EIRIK_LE_VIKING de faire entrer YUNIS_DIESEL_HUMIDE n’a fait que confirmer l’impression. Au final, un score un peu boursoufflé et un peu menteur au regard de l’ensemble du match, face à une très belle équipe qui n’attendait que nos erreurs pour nous punir comme des collégiens qui font sauter des cours.

Un sentiment : la frustration.

CHAPITRE 1 : UNE 2EME CAUCHEMARDESQUE ET DES LIMITES PERSISTANTES A L'ASSE

Une fois n’étant pas costume, commençons par la fin. Par la partie cauchemar ...

Pas besoin d’avoir fait St Cyr pour voir que le match a changé d’âme et de direction à la 48ème minute, sur l’expulsion. Histoire de tordre d’emblée le cou à un canard comme disait Pasqua, je ne m’étendrai pas sur la réalité de la faute sifflée par Wattellier (sosie officiel de @Julien_beal). Pour moi elle n’existe pas, pour d’autres elle est évidente ... La réalité c’est qu’elle a été sifflée, point barre. Et rester bloqué là-dessus, c’est la meilleure manière de passer à côté de l’analyse des vraies carences de cette équipe, de ce qu’il faut donc *corriger*, ce sur quoi il faut *travailler*.

Et en tout premier lieu, encore et toujours, ce qui revient comme la marée, c’est la faiblesse défensive de cette équipe, de ces erreurs multiples qui coûtent tant de points, et – disons-le clairement – du niveau bien trop faible de la majorité de la ligne de quatre. Je pense à mon infirmière @LeilaReb, si fan du Chouchou, dans cette ligne, le pauvre NADÉ_RÉTRO_SATANAS doit se sentir seul comme un noyau dans sa pêche. La semaine dernière, nous avions évoqué la faiblesse Krass des deux latéraux (même si ce fut « moins pire » à Lille, ça reste hyper faible), on peut y ajouter aussi – sur ce match mais en est-on sûrs ?... - BATUBINSIKA-TEUR, auteur d’une partie effroyable, responsable d’un pénalty où sa balourdise et son manque à la fois de vivacité et de QI sautent aux yeux comme une photo porno dans un Missel, et qui se fait bêtement expulser ensuite. Trois sur quatre, ça fait beaucoup. Ça fait trop.

Et au passage, encore un péno concédé... c’est le 10ème en 20 matchs, soit un tous les deux matchs. Et même si dans le lot, il y a des cas particuliers comme le coté GIFI (des idées de génie, lui) de CAFARO_SUR_LE_BAUDET, de manière plus générale, c’est la preuve d’une défense fébrile et trop souvent dépassée.

Et pire encore, après avoir fait illusion quelques minutes après le Rouge (n’oublions pas l’occasion de passer à 1-2 par ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU en infériorité numérique), l’ASSE s’est finalement rapidement éteinte comme une lampe qui n’a plus d’huile, et la défense, un peu comme lors du match aller à Rennes, s’est retrouvée déchiquetée comme un drapeau américain dans une faculté iranienne.

Et puis cet évènement fut aussi l’occasion de mettre en lumière la profondeur du souci : nos défenseurs ne sont pas bons. Mais notre banc l’est visiblement encore moins (et l’avis peut s’étendre à d’autres secteurs que seulement la défense) .... Nous sommes donc condamnés, sauf grosse surprise « mercatesque » de dernière minute, à faire avec un groupe hyper réduit, notamment derrière, avec une marge mince comme la fente d’un tronc pour le soutien à l’Ecole Laïque.

En faisant le choix d’entrer YUNIS_DIESEL_HUMIDE pour corriger le tir, notre CAP_HORN(ELAND) a commis à mon sens sa première erreur de coaching depuis son arrivée. Notre sympathique Brontosaure nous a encore sorti une prestation dont il a désormais le secret, aussi sympa qu’un crachoir de sanatorium en fin de journée. A la décharge du VIKING, on pourra dire qu’il est encore jeune dans la boutique, qu’il a dû croire que lui réussirait avec l’ABDELHAMID_LA_FAMILLE là où JOSS_RAN_DALL’OGLIO avait échoué. Espérons qu’après le naufrage de samedi, ses yeux s’ouvrent comme les volets d’un carillon suisse au moment où le coucou va sortir. Bien sûr, à date, il n’a pas non plus pléthore de solutions. Et bien sûr qu’il est plus facile de gagner une guerre après qu’elle a eu lieu, mais on pouvait imaginer que par exemple, le replacement dans l’axe d’un des deux latéraux (pas trop de perte en ligne sur le poste, vu leur niveau ...) et l’entrée d’un YVANN_LE_FRANC_MAÇON à son vrai poste, aurait peut-être un peu limité la casse.

Espérons, surtout, que la probable arrivée de MAXIME_BERN_HAPPY_AUER sera bien une plus-value.

Enfin, l’autre limite forte qu’on peut voir à notre ASSE après ce match, c’est le manque d’efficacité offensive. Pour exister à ce niveau, il n’est pas possible sur les trois grosses situations (MOUTON_DE_PANURGE à 1-0, ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU à 1-1) et à un degré moindre STASSIN_LA_DEMI_LUNE sur passe de CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR, tu n’en mettes pas au moins une au fond. L’ASSE aura réellement progressé quand ce sera le cas. Je ne fais pas de foot fiction, et ne sait pas ce que serait devenu le match à 2-0, ou à 1-2, mais ça ne change rien au constat. Il y a du progrès par rapport à Nantes sur la création de situations. Mais le chemin reste encore long sur l’efficacité.

CHAPITRE 2 : S’APPUYER SUR LE POSITIF - ASSE

Continuons et finissons par le début, histoire d’être logique au chrono, à savoir ces 48 premières minutes très intéressantes de notre ASSE. Car je n’ai pas peur de le dire, jusqu’au péno, les Verts faisaient jeu égal avec le LOSC, Top 8 de la phase de poules de la Ligue des Champions, même si ce n’était pas le plus gros Lille qu’on ait vu cette année, et qu’il y avait assurément un peu de fatigue chez eux. Et je n’ai pas peur de dire non plus que jusqu’à l’expulsion, ça tenait et on pouvait envisager une issue tout à fait différente. Une victoire pourquoi pas, un nul au moins ... et si défaite, en tout cas pas sur un tel score.

J’en avais entendu dans la semaine qui se demandaient si c’est pour ce match là qu’HORNELAND_ROVER allait mettre de l’eau dans son Aquavit, jouer plus « défensif » face à un gros du championnat pour moins ouvrir le jeu. J’en ai même entendu qui l’espéraient, un retour de l’optique « à la française », béton à l’extérieur chez les Gros (c’est vrai que ça nous avait bien réussi jusqu’ici, hein ??? 😊). Et bien tous ceux-là, le VIKING les a envoyés chier comme des marchands de bibles !! Il est resté sur son idée. Les Comanches attaquent à l’aube !!!

Et je vais vous dire un truc, moi j’aime bien. Dans la vie comme dans le foot, si t’as pas une planète à défendre, t’es un clodo de l’âme.

Je reste pour ma part persuadé que le salut passera par le jeu (sans compter que c’est quand même plus sympa à voir, aussi), même si je connais par ailleurs le risque qu’il y a à vouloir mourir avec ses idées. Car à la fin c’est quand même mourir. Mais comme je le disais précédemment, avec cette équipe, un jeu moins ambitieux et organisé plus pour « éviter les roustes » que pour gagner des matchs, on a testé pendant six mois, et ce fut un échec.

Donc que risque-t-on ?

On aura toutefois noté un aménagement de la philosophie de l’ami HORNELAND_DOWN_UNDER : cette fois-ci moins de possession (32% contre les 75% contre Nantes). Certes c’était à l’extérieur et face à une équipe techniquement supérieure, mais c’était un choix, car le bloc était aussi plus bas.

C’est bien la preuve que le garçon n’est pas dogmatique au point d’en devenir sclérosant.

En revanche, on a retrouvé, pendant 50 minutes, les agréables ingrédients qu’on voit depuis son arrivée : intensité, densité, agressivité. Et volonté de sortir propre et cette fois, d’aller plus vite devant. Ça aurait pu fonctionner, les occasions étaient là.

Il y a donc des points positifs sur lesquels s’appuyer pour la suite. Avec notamment un milieu de terrain retrouvé, qui a une nouvelle fois été très bon avec une mention spéciale à PIERRE_EKWAH_MA GUEULE_QU'EST_CE_QU'ELLE_A_MA_GUEULE et BOUCHOUARI_POTTER. Sur le premier, j’avais des doutes à un moment sur la pertinence du montant de son option d’achat. J’en ai moins aujourd’hui.

Enfin devant, s’il est évident que ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU est le joueur « étincelle » de cet effectif, celui qui peut changer un match, et même si ça va mieux sur ce point, il est encore très individualiste, et mal fondu dans le collectif. La relation technique avec STASSIN_TÉTIENNE n’est pas toujours fluide (comprendre : il ne lui donne pas toujours le ballon quand il pourrait/devrait, et à la place de ce dernier, je gueulerais plus que ça !). Et puis le Géorgien est un attaquant, technique, et il le revendique. Très bien, mais alors garçon le but du 1-2, tu le mets au fond. Point.

Enfin un petit mot sur le retour du fils prodigue, CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR, que tant attendent comme un Messie sauveur. Bon ben... faudra attendre, car il a fait une mi-temps à peu près transparente, visiblement pas au top physiquement, notamment après avoir pris un pain.

A revoir, je me souviens que son tout premier match l’an dernier ne m’avait pas non plus soulevé de ma chaise.

CONCLUSION : J-1

C’est la dernière chronique où je vous parle de l’amère Catho d’hiver, puisque je l’écris dimanche, que vous la lirez lundi et que les dés seront jetés.

Avec tout ce que j’ai dit ci-dessus, vous aurez compris que je considère toujours que cette équipe à besoin de renforts. Pour l’instant on a en deux (enfin un et demi au moment où je vous parle). J’ai demandé au Frangin GroLulu d’aller coller un cierge dont il a le secret dans la première chapelle dispo pour qu’on voit arriver d’ici lundi 23h au minimum un arrière latéral, droit de préférence. Mais il faut être réaliste, vu le temps qui reste, en dehors de joueurs libres comme l’EIRE (quand elle aura récupéré l’Ulster), je ne sens pas trop l’issue positive.

Et si on reste à la PATTE_CARDONARA et à MAXIME_BERNADETTE je considérerai le mercato comme incomplet et raté. Ce qui ne veut pas dire que je nous vois condamné absolument à la L2.

En gros, de deux choses « Lune » (comme dirait Armstrong … le Cosmonaute hein, pas le trompettiste !). Soit un miracle se produit, et nous voyons arriver au moins un latéral et un milieu, et je pense que la fin de saison – sans être sans sueur – devrait se terminer avec la douceur d’une feuille d’automne planant sur une eau dormante vers les places sécurisées. Soit on va en chier des oursins mais je pense quand même qu’on se maintiendra. Par le jeu.

Enfin, je sais bien que l’hiver est une période propice au rhume des Chafouins. Mais je mets quand même en garde face aux tentations de repli nostalgique vers un passé récent, que j’entends çà et là se développer comme des ragots dans un village. Certes, on a tous des fumerolles qui sortent des fissures de notre passé, mais il n’y aura pas de retour en arrière en termes de stratégie. Donc autant accompagner le mouvement. Et de toute façon, la peur de la mort est un luxe de bien portant.