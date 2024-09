L’ASSE a accroché sa première victoire vendredi face au LOSC. Les Verts empochent leur premier point de la saison contre une formation du haut de tableau. Une véritable bouffée d’oxygène après trois défaites consécutives.

Des débuts compliqués pour l’ASSE

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio s’étaient inclinés sur la plus petite des marges face à l’AS Monaco pour leur retour dans l’élite. Face à une équipe formatée pour jouer le haut du classement, les Stéphanois ont tout de même montré un visage positif. Cependant, l’ASSE n’est pas parvenue à inverser la vapeur face au Havre, pourtant concurrent direct au maintien. Surpris sur coup de pied, les Stéphanois encaissent sur penalty (56′) puis dix minutes plus tard sur corner (66′). Mais les Stéphanois coulent véritablement du côté de Brest. Incapables de marquer et de défendre, c’est un vilain 4-0 qui s’abat sur les hommes d’Olivier Dall’Oglio avant la trêve internationale.

Rien ne pouvait réellement laisser présager un retournement de situation, bien que le vert signifie l’espoir. Mais Saint-Étienne est parvenu à s’imposer le weekend dernier face aux Dogues au terme d’une prestation solide.« C’est une belle victoire collective. On a vu une vraie, vraie équipe avec les valeurs qu’on veut voir ici. « évoquait fièrement Olivier Dall’Oglio après la rencontre.

« Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires «

Le club du forez a publié ce mercredi le traditionnel Inside Match Week. L’épisode permet de découvrir le discours poignant tenu par Olivier Dall’Oglio à ses joueurs.

« Ce soir j’ai vu une équipe, j’ai vu une vraie équipe », commence le coach Stéphanois. « Je pense que vous avez lancé votre championnat, on s’est fait respecter. Ça a été difficile, c’est une très bonne équipe. Mais on ne va pas se relâcher derrière.

« Vous avez prouvé que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires collectivement. On peut être fier de ce que vous avez fait. Vous devez être fier de ce que vous avez fait. Mais ce n’est que le début. Il y a encore plein de bonnes choses à faire, les gars. Vous avez des capacités au-delà de ce que vous pensez. Chaque fois, je vous dis ça, mais c’est vrai. Quand il y a un état d’esprit comme ça qui se dégage.

On doit pouvoir maintenant aussi voyager et être solide. Je veux garder cette solidarité. Encore bravo, je suis très fier de l’équipe, vous devez être fiers de vous. Juste un dernier truc, pensez à aller manger derrière. Et bravo ! »