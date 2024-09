Après une victoire rassurante contre le LOSC (1-0) qui lance la saison, l’ASSE se déplace dans le sud et plus précisément à Nice. En effet, en match d’ouverture de la cinquième journée de ligue 1, les hommes d’Olivier Dall’Oglio vont affronter ceux de Franck Haise. Pour ce troisième déplacement de l’année, voici le groupe retenu par le staff stéphanois.

Après un début délicat, marqué par trois défaites (Monaco 0-1, Le Havre 0-2 et Brest 0-4), l’ASSE a remis la marche avant le week-end dernier. L’occasion de gagner en confiance et de débarquer à l’Allianz Rivera avec l’ambition de ne pas repartir bredouille.

Les absences

Le staff stéphanois va une nouvelle fois devoir composer sans plusieurs joueurs de l’effectif. Tout d’abord sans Yvann Maçon. Le latéral polyvalent de l’ASSE souffre d’une blessure au ménisque et sera indisponible pour au moins 2 mois. Aussi, Olivier Dall’Oglio ne pourra pas compter sur Ibrahima Wadji. Auteur du but victorieux pour la montée en ligue 1, l’attaquant sénégalais semble reparti sur les mêmes bases que la saison dernière. Blessé contre Villarreal lors de la préparation, il était revenu avant de rechuter à nouveau lors d’un entraînement de la trêve international. Un véritable cauchemar pour lui qui n’enchaîne plus depuis près de 12 mois.

De plus, Thomas Monconduit est indisponible pour plusieurs mois. Bien que non retenu depuis le début de saison dans les différents groupes, il n’offrira pas une possibilité supplémentaire avant le mois de décembre minimum. Enfin, Anthony Briançon sera absent. Il n’a pu s’entraîner convenablement cette semaine et sera trop juste pour participer à la rencontre de ce vendredi.

L’interrogation Augustine Boakye existe. Bien qu’annoncé de retour contre Auxerre, l’ailier ghanéen a participé à tous les entrainements de la semaine. De quoi revenir dans le groupe !

Enfin, le coach avait fait le choix de laisser en tribunes Ayman Aki et Igor Miladinovic contre le LOSC. Quid pour ce déplacement en terres azuréennes ?

Le groupe de l’ASSE