Après une trêve hivernale de près d'un mois, les joueuses de l'ASSE retrouvent la compétition ce mercredi 8 janvier à 17h face au Stade de Reims. Une rencontre importante pour débuter de la meilleure des manières cette seconde partie de saison en Arkema Première Ligue.

Avant la trêve hivernale, les Stéphanoises avaient conclu l'année 2024 sur une défaite 3-0 face au Paris Saint-Germain. Une rencontre qui s'était disputée à Geoffroy-Guichard. Un revers face à une équipe parisienne de haut niveau, mais le coach Laurent Mortel s’était montré satisfait de l’état d’esprit affiché par ses joueuses. Des propos qu'il a tenu sur le site du club .

"Le rapport de force est déséquilibré, ce n’est pas manquer de respect à notre équipe de le dire. Il suffit de compter le nombre d’internationales et de voir la profondeur des bancs des deux équipes. Malgré tout on a répondu présent. On voulait exister et on l’a fait, notamment en deuxième. Même à 0-2, on savait que le PSG ne serait pas à l'abri et ça s'est quasiment avéré car il y a ce poteau et quelques occasions. Les joueuses ont été dignes, elles ont fourni les efforts nécessaires pour ne pas avoir de regrets."

l'ASSE devra bien débuter l'année 2025

Lors de la première journée de championnat, l'ASSE avait frappé fort en s’imposant 2-1 Reims. Ce succès avait lancé la saison des Stéphanoises sur de bonnes bases. Il serait donc intéressant de reproduire cette performance contre une équipe qui se retrouve aujourd'hui en difficulté en championnat.

Avec 15 points au compteur, l’ASSE occupe actuellement la 7ᵉ place du classement. Une victoire mercredi leur permettrait de creuser davantage l’écart avec Reims, 9ᵉ avec seulement 7 points. Un résultat positif ferait franchir un grand pas aux Stéphanoises dans leur quête de maintien.

Une semaine sous haute intensité

Cette semaine sera chargée pour les Vertes. Après leur déplacement à Reims, elles débuteront leur parcours en Coupe de France dimanche face à l’Olympique de Marseille, pensionnaire de D2. Ce match marquera également le retour de Ninon Blanchard, ancienne capitaine de l’ASSE, désormais joueuse de l’OM.