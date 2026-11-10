La Ligue 2 a publié son onze type de la 12e journée. Buteurs et passeurs pour la victoire de l’ASSE contre Laval (2-0), Irvin Cardona et Jakob Breum y figurent.

C’est ce qu’on appelle un échange de bons procédés ! Samedi 7 novembre, l’ASSE s’est imposée face à Laval (2-0) en clôture de la 12e journée de Ligue 2. Avec cinq succès lors des six dernières rencontres, les Verts ont conforté leur avance en tête du championnat, avec trois unités de mieux que Nancy, deuxième (25 points). De quoi rester dans les clous de l’objectif de remontée en Ligue 1 du club du Forez. Une victoire récompensée par la Ligue 2, qui a publié son onze type de la dernière journée.

Le duo de l’ASSE partage l’affiche avec celui de Nancy

Inefficaces lors d’un match qu’ils auraient dû remporter plus largement face à la lanterne rouge du championnat, les Stéphanois ont profité du talent d’Irvin Cardona et Jakob Breum. Alors qu’on pensait les Verts rentrer aux vestiaires sur un score nul et vierge, le second a servi le premier, qui a fait exploser Geoffroy-Guichard avant la mi-temps (1-0, 45’+1). Et dans une volonté de rendre le cadeau, le Maltais a permis au Danois de doubler la mise au retour du repos, ce dernier marquant d’une tête dans le but vide (2-0, 49′).

Le sixième but et la cinquième passe décisive de Cardona ainsi que la troisième réalisation et la sixième offrande de Breum sont d’ailleurs notifiés par la Ligue 2, qui place les deux Stéphanois dans son équipe type de la 12e journée. Dans le secteur offensif, ces derniers figurent avec Fdaouch et Housni, artisans du succès étriqué à 10 contre 11 de Nancy face à Sochaux (1-0). Buteur sur penalty à Pau lors de la victoire importante de Nantes (0-2) dans le bas du classement, Corredor est également présent.

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En défense, les Boulonnais Boyer et Pinot récompensent le superbe succès de l’USBCO face à Annecy (3-0), tandis que M’Bahia est présent après la première victoire de Clermont cette saison (1-0 face à Rodez). Enfin, buteur pour la grosse performance de Metz à Montpellier (victoire 2-3), Sarr complète le quatuor défensif. Dans les buts et au milieu de terrain, les Grenoblois Olliero et Corboz sont également dans le onze après la victoire du GF38 contre Reims (3-2).