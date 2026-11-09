Une semaine après la claque de Guingamp, l’ASSE s’est relancée face à Laval (2-0). Breum et Cardona, passeurs l’un pour l’autre, ont offert trois points aux Verts. Le score aurait pu être plus lourd, et Laval n’a jamais inquiété Saint-Étienne. Pas brillant, mais sérieux : retour en statistiques sur une victoire de gestion.

Après la douche froide du Roudourou, il fallait une réaction. Elle est venue sans éclat, mais sans frayeur. Face à Laval, avant-dernier de Ligue 2, les Verts ont fait le nécessaire.

Le scénario est à l’image du match : un but par mi-temps, et deux joueurs qui se sont trouvés. Irvin Cardona a ouvert le score sur un service de Jakob Breum (46′), avant que Breum ne double la mise sur un centre de Cardona (50′).

Un écart d’occasions sans appel

Les chiffres traduisent un match à sens unique. Saint-Étienne a produit 2,90 expected goals, contre 0,19 pour Laval. Les Verts ont tenté 14 tirs, dont 6 cadrés. Les Lavallois n’en ont cadré qu’un seul, pour 0,04 xGOT.

Chahuté la semaine dernière après sa prestation à Guingamp, Mamour Ndiaye n’a eu qu’un arrêt à effectuer de toute la soirée. Il signe son troisième clean sheet en quatre matchs comme titulaire.

Le début de match est stéphanois. En première période, les Verts enchaînent 8 tirs dont 4 cadrés, et 6 corners, sans laisser Laval frapper une seule fois. Mais ces tentatives sont peu dangereuses, et le rythme retombe. Le bloc lavallois en profite pour sortir un peu la tête, avant que l’ASSE ne prenne l’avantage en transition, juste avant la pause.

Au total, Saint-Étienne a touché 31 ballons dans la surface adverse, contre 10. Et 10 de ses 14 tirs ont été tentés à l’intérieur de la surface. Rien à voir avec la soirée de Guingamp, où les Verts avaient multiplié les frappes lointaines contrées.

Un score qui aurait dû être plus lourd

Le 2-0 ne reflète pas toute la domination stéphanoise. Avec 2,19 xGOT, les tirs cadrés des Verts valaient plus de deux buts à eux seuls, et le gardien lavallois a réalisé 4 arrêts. Un montant a aussi été touché, le 6ème de la saison déjà.

Surtout, deux occasions énormes ont été manquées. Zuriko Davitashvili a échoué en face-à-face, et Nadir El Jamali n’a pas cadré une frappe qui ressemblait à un but tout fait.

Le jeu, lui, est resté appliqué plus que brillant. Les Verts ont réussi 86 % de leurs passes, mais seulement 66 % dans le dernier tiers (90 sur 136). La majorité des actions s’est concentrée au milieu de terrain (46 %), signe d’une équipe qui contrôle plus qu’elle n’accélère.

Breum et Cardona, la paire décisive

Comme souvent, le duo Breum-Cardona a fait la différence. Chacun buteur et passeur décisif pour l’autre. Une complémentarité précieuse pour Ian Cathro, après une sortie à Guingamp où personne n’avait su débloquer la situation.

Derrière, la soirée a été tranquille. Laval n’a tenté que 4 tirs, tous en seconde période, et un seul dans la surface. Avec 72 % de tacles réussis (13 sur 18) et 10 interceptions, les Stéphanois n’ont laissé aucun espace. Ils n’ont commis aucune erreur menant à un tir.

Face à un adversaire très limité techniquement et athlétiquement, l’ASSE a géré sans forcer.

L’essentiel, et la tête du classement

Ce n’était pas le match le plus abouti des Verts, loin de là. Mais après la défaite à Guingamp, ces trois points étaient indispensables. Les Stéphanois remontent à 28 points et conservent leur place de leader, mise sous pression par Nancy, vainqueur vendredi soir.

Tout n’est pas à jeter pour autant. Les Verts ont dominé sans trembler, n’ont laissé quasiment aucune occasion à Laval et ont retrouvé une vraie présence dans la surface. Il reste toutefois à gagner en tranchant devant le but. Face à un adversaire aussi limité que Laval, la maladresse n’a rien coûté.