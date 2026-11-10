Son départ de l’ASSE, en décembre 2021, avait mis un terme à une aventure mouvementée dans le Forez. Mais Claude Puel n’avait pas immédiatement cherché à retrouver un banc. Bien au contraire. Dans un entretien accordé au podcast Azur, l’ancien entraîneur des Verts révèle avoir volontairement pris ses distances avec le football professionnel pendant plusieurs années. Un choix assumé, alors même que des opportunités s’offraient à lui.

Claude Puel reste un entraîneur qui ne laisse pas indifférent à Saint-Étienne. Arrivé en octobre 2019 avec l’ambition de reconstruire un projet sportif, le technicien avait notamment misé sur le développement des jeunes joueurs. Son passage s’était finalement achevé en décembre 2021, dans un contexte sportif devenu très difficile.

Depuis, l’ancien entraîneur stéphanois s’était fait beaucoup plus discret. Après avoir passé plusieurs décennies dans le football professionnel, d’abord comme joueur puis comme entraîneur, Puel avait choisi de s’éloigner des bancs de touche.

Une période sur laquelle il est revenu dans un entretien accordé au podcast Azur.

ASSE : Claude Puel avait pourtant plusieurs propositions

Interrogé sur les projets susceptibles de le convaincre de reprendre une équipe, Claude Puel est revenu spontanément sur les années qui ont suivi son départ de Saint-Étienne.

« Je suis resté 3-4 ans sans entraîner après Saint-Étienne, parce que j’étais bien comme ça. Par rapport à ce qu’on me proposait, je n’avais pas envie. »

Son absence prolongée ne résultait donc pas uniquement d’un manque de sollicitations. Le technicien affirme au contraire avoir eu des possibilités de rebondir rapidement.

« C’est vrai qu’après Saint-Étienne, j’ai voulu prendre une année sabbatique. Et de suite après Saint-Étienne, j’avais beaucoup de clubs, beaucoup de possibilités. »

Mais après son expérience stéphanoise, Puel ressentait surtout le besoin de couper avec le rythme exigeant du métier.

Il faut dire que son parcours avait été marqué par la continuité. Joueur professionnel pendant près de deux décennies à Monaco, il avait ensuite rapidement embrassé une carrière d’entraîneur qui l’avait conduit à Lille, Lyon, Nice, Southampton, Leicester puis Saint-Étienne.

« Je voulais me reposer » : le besoin de souffler après les Verts

Dans le podcast, Claude Puel explique pourquoi cette interruption lui paraissait nécessaire.

« Je voulais me reposer. »

Une décision d’autant plus compréhensible qu’il avait rarement connu de véritable coupure depuis son adolescence.

Il rappelle avoir enchaîné sa carrière de joueur et celle d’entraîneur depuis l’âge de 15 ans, jusqu’à ses 60 ou 61 ans, pratiquement sans interruption.

Initialement, l’idée était simplement de prendre une année sabbatique. Mais cette parenthèse s’est finalement prolongée.

Et contrairement à de nombreux entraîneurs qui cherchent rapidement à retrouver la compétition, Puel explique avoir bien vécu cette période.

Il affirme aujourd’hui ne pas ressentir le besoin absolu d’entraîner pour s’épanouir.

« Je suis bien, je suis occupé toute la journée. J’ai plein de choses diverses à faire, à réaliser, que ce soit avec ma famille, que ce soit dans mon quotidien. »

Claude Puel n’avait pas prévu de revenir à n’importe quel prix

Ce recul ne signifiait pourtant pas que Claude Puel avait définitivement tourné la page du football.

L’ancien coach de l’ASSE explique avoir conservé une attirance pour certains projets, à condition qu’ils présentent un véritable intérêt sportif.

Son retour à Nice a ainsi répondu à une logique différente. Sollicité alors que le club traversait une période difficile, il avait accepté de relever un défi qu’il jugeait particulièrement exigeant.

Il évoque une décision prise rapidement, malgré les risques associés à la situation niçoise.

Ce qui le motive désormais n’est donc pas nécessairement le prestige d’un club, mais la nature du challenge proposé.

« Moi, tout tourne autour de la compétition et du développement des joueurs. »

Maintien, titre, Coupe d’Europe ou sélection nationale : Puel ne ferme aucune porte, mais refuse de se fixer un objectif de carrière précis.

Pour l’instant Claude Puel est sans club après avoir sauvé Nice de la Ligue 2 en l’emportant face à … l’ASSE