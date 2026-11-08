La 12e journée de Ligue 2 a rendu son verdict avec plusieurs résultats marquants. L’AS Saint-Étienne a parfaitement réagi en s’imposant face à Laval (2-0). Une victoire qui permet aux Verts de conforter leur première place au classement avant une trêve internationale et le 7e tour de la Coupe de France.

La 12e journée de Ligue 2 est désormais terminée. Neuf rencontres étaient au programme et plusieurs équipes ont réalisé de bonnes opérations. Derrière l’ASSE, Nancy et Montpellier restent au contact. Dans le bas du classement, Nantes et Clermont continuent de regarder derrière eux avec inquiétude. Retour sur les principaux enseignements du week-end.

Ligue 2 : les résultats de la 12e journée

L’AS Saint-Étienne a fait le travail à Geoffroy-Guichard. Opposés à Laval, les hommes d’Ian Cathro se sont imposés 2-0. Un succès important après leur précédente sortie et qui permet aux Stéphanois de reprendre leurs distances en tête du championnat.

Derrière, Nancy a également assuré l’essentiel face à Sochaux (1-0). Les Lorrains conservent leur deuxième place avec 25 points. Montpellier, en revanche, a connu une soirée beaucoup plus compliquée. Battus à domicile par Metz (2-3), les Montpelliérains manquent l’occasion de se rapprocher davantage du leader.

Metz réalise ainsi l’une des belles opérations de cette journée. Les Grenats repartent avec trois points précieux et remontent à la 7e place.

Autre rencontre spectaculaire : Grenoble-Reims. Les Isérois se sont imposés 3-2 et signent une victoire importante dans leur lutte pour remonter au classement. Reims laisse quant à lui filer des points dans la course aux premières places.

Dunkerque a également frappé fort avec un succès net contre Guingamp (3-0). Même score pour Boulogne-sur-Mer, vainqueur d’Annecy. Dijon a de son côté dominé le Red Star (1-0).

Enfin, Clermont a pris le dessus sur Rodez (1-0), tandis que Nantes a réalisé une bonne opération en allant gagner à Pau (2-0).

Les résultats de la 12e journée :

Pau 0-2 Nantes

Clermont 1-0 Rodez

ASSE 2-0 Laval

Boulogne-sur-Mer 3-0 Annecy

Montpellier 2-3 Metz

Grenoble 3-2 Reims

Nancy 1-0 Sochaux

Dijon 1-0 Red Star

Dunkerque 3-0 Guingamp

Ligue 2 : l’ASSE creuse l’écart en tête du classement

La principale information de cette 12e journée concerne évidemment l’AS Saint-Étienne. Avec 28 points au compteur, les Verts occupent seuls la première place du championnat. Ils possèdent désormais trois longueurs d’avance sur Nancy, deuxième avec 25 points.

Montpellier complète le podium avec 24 unités. Derrière, Reims (21 points) et Pau (20 points) restent en embuscade. La bataille pour les premières places s’annonce donc particulièrement disputée.

À noter également la remontée de Nantes. Grâce à son succès à Pau, le FCN quitte la zone rouge et grimpe à la 14e place avec 12 points. Une victoire qui pourrait compter dans la course au maintien.

À l’inverse, la situation devient préoccupante pour Grenoble et Laval. Les deux formations occupent les deux dernières places du classement. Clermont et Sochaux, avec 11 points chacun, ne possèdent qu’une petite marge sur la zone dangereuse.

Une trêve avant le 7e tour de Coupe de France

Cette 12e journée marque une pause dans le calendrier de Ligue 2. Les clubs vont désormais aborder une trêve internationale avant de retrouver la compétition avec le 7e tour de la Coupe de France, qui marquera l’entrée en lice des équipes de Ligue 2.

Pour l’ASSE, cette coupure intervient dans un contexte positif. Les Stéphanois ont conforté leur statut de leader et peuvent aborder cette prochaine échéance avec davantage de sérénité.

Avec trois points d’avance sur Nancy et quatre sur Montpellier, les Verts ont en tout cas réalisé une excellente opération. Reste désormais à confirmer cette dynamique pour conserver leur fauteuil de leader lors des prochaines journées.

Le classement complet de Ligue 2 après 12 journées :