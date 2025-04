À la veille du très attendu derby contre l’Olympique Lyonnais, l’ASSE organise un événement symbolique destiné à rassembler ses supporters autour de leur équipe. Un moment qui ne pourra se passer sans la présence des groupes de supporters qui appellent à la mobilisation !

Ce samedi matin, l’Association Sportive de Saint-Etienne ouvre exceptionnellement au public sa dernière séance d’entraînement avant le choc face à l’OL. Un moment fort, à la fois chargé d’émotion et porteur d’espoir, prévu entre 10 h 30 et 12 h 00 dans l’enceinte mythique du stade Geoffroy-Guichard.

Initialement, seules les séances de mercredi et vendredi devaient être ouvertes, mais face à l’ampleur de l’enjeu, le club a décidé d’aller plus loin. Pour ce match crucial dans la course au maintien en Ligue 1, les dirigeants souhaitent créer une véritable communion entre joueurs et supporters. En permettant à ses plus fidèles amoureux d’assister à cette ultime préparation, l’ASSE espère renforcer l’unité du groupe et offrir à ses joueurs un supplément de motivation avant cette rencontre capitale.

L’accès à la tribune Henri-Point inférieure se fera sur présentation d’un billet gratuit, disponible en ligne. Une mesure logistique qui permet de gérer l’affluence attendue tout en garantissant une ambiance intense et sécurisée.

Ce derby, vécu comme une finale, cristallise toutes les tensions et tous les espoirs d’une saison compliquée. Face à un rival historique et devant un stade qui promet d’être incandescent, chaque geste de soutien compte. Le club appelle donc à la mobilisation générale pour faire du Chaudron une forteresse, dès l’entraînement. Un seul mot d’ordre : unité et ferveur jusqu’au bout.

Les groupes présents à cet événement

Les groupes d’ultras stéphanois ont appelé à se rendre à ce dernier entraînement afin de montrer une nouvelle fois leur soutien aux joueurs. Les supporters des Verts seront donc nombreux à Geoffroy Guichard ce samedi avant de remplir le stade dimanche.