À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Monaco (1-3), les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Folarin Balogun (Joueur de Monaco) : "Mission accomplie. C’est important de rester concentrés pour atteindre notre objectif : la Ligue des champions. Il reste deux matchs. Aujourd’hui, c’était une bonne journée, mais le travail n’est pas terminé. Le coach attendait de nous de la personnalité et du caractère sur le terrain. On avait des blessés, des absents, mais ça ne nous a pas arrêtés. On a été solides et on a bien terminé ce match."

Maghnes Akliouche (Monaco) : "On a beaucoup donné aujourd’hui"

Maghnes Akliouche (Joueur de Monaco) : "On a beaucoup donné aujourd’hui. En fin de match, on a senti de la fatigue, et je pense que c’est plutôt bon signe. Le coach demande énormément d’efforts, notamment pour compenser, pour protéger un coéquipier quand il fait une erreur. Et ça, ça demande beaucoup d’énergie. Alors oui, finir fatigués, c’est révélateur de l’intensité qu’on a mise.

Mika Biereth ? Il est très important pour nous. On sait qu’il peut marquer à tout moment. J’espère que ce n’est pas trop grave et qu’il reviendra vite. On a besoin de lui. De mon côté, je suis un joueur offensif. Je sais que je dois peser dans les stats, mais aussi aider l’équipe dans le jeu. Il faut parfois prendre ses responsabilités, et c’est ce que j’ai essayé de faire aujourd’hui.

Il nous reste deux gros matchs. Pour moi, on n’a pas le choix : il faut les gagner. Ça commence dès la semaine prochaine avec un choc contre Lyon à domicile. On en a beaucoup parlé entre nous. Il y a des cadres dans ce groupe, des joueurs d’expérience, et ils nous tirent vers le haut, avec le staff.

Oui, on a vu que nos concurrents directs ont tous gagné. On savait qu’on n’avait pas le droit à l’erreur aujourd’hui. Il fallait gagner, et c’est ce qu’on a fait. C’est une bonne chose."

Maxime Bernauer (ASSE) : "Toujours ces petits détails qui nous plombent"

Maxime Bernauer (Joueur de l'ASSE) : "On s’est mis en difficulté tout seuls. Dès la deuxième minute, quand on est menés 1-0 contre une équipe comme ça, on sait que ça va être compliqué. Pourtant, on a vu en première mi-temps qu’il était possible de revenir. On a fait les efforts, et on était parvenus à égaliser. C’est frustrant, parce qu’il y a toujours ces petits détails qui nous plombent. Moi, le premier, sur le troisième but, je m’en veux : je dois mieux faire. En face, c’est une grosse équipe, on le savait.

C’est vraiment dommage, car on avait fait le plus dur en revenant au score. Mais derrière, on refait des petites erreurs qui nous coûtent le match. Et ça a été trop souvent le cas cette saison. Maintenant, il reste deux matchs. On se répète, oui, mais tant que c’est mathématiquement possible, on doit continuer à y croire."

Dennis Appiah (ASSE) : "Il y a encore six points à aller chercher"

Dennis Appiah (Joueur de l'ASSE) : "Les supporters ? Honnêtement, je ne sais pas exactement ce qui s’est dit là-bas. C’est Gauthier Larsonneur qui est allé à leur rencontre. Mais dans l’ensemble, ils étaient derrière nous. Il reste deux matchs, il ne faut rien lâcher. Même s’ils sont déçus – et on peut les comprendre – le mot d’ordre, c’est de rester unis jusqu’au bout. Ce soir, c’était compliqué, mais sur deux matchs, il y a encore six points à aller chercher. Tout peut arriver.

On en reparlera sûrement demain, à tête reposée, parce qu’on est tous déçus ce soir. Parfois, dans ces moments-là, il vaut mieux garder le silence et parler le lendemain, à froid.

L’absence de Stassin ? C’est sûr qu’un joueur en forme comme lui, ça apporte des situations offensives plus tranchantes. Ça pousse aussi l’adversaire à reculer. Pour Dylan, ce n’était pas facile pour une première titularisation, mais il a montré des choses intéressantes. Il se procure quelques occasions, notamment celle qu’il amène pour Irvin (ndlr : Cardona). Ensuite, on a tenté d’apporter plus de profondeur avec Ibra (ndlr : Wadji)."

"On reste fidèles à notre philosophie de jeu"

"On essaie toujours d’aller chercher l’adversaire, quel que soit le match. On veut être proactifs, ne pas subir. C’est la philosophie du coach : aller de l’avant, presser, mettre de l’énergie. Ça permet aussi d’embarquer le public avec nous. Ce soir, on a essayé, mais sur le premier but, ils ont été très efficaces. Ils sont allés vite vers l’avant. Pour moi, c’est surtout à mettre au crédit de leur qualité plutôt qu’à une de nos faiblesses. Et puis ce but arrive très tôt, il reste du temps derrière. On n’a pas renoncé, on a essayé de jouer, de repartir vers l’avant, de passer sur les côtés, de chercher la profondeur. Mais techniquement, on a été en dessous de ce qu’on sait faire.

Un déficit technique ? Oui, c’est vrai, mais on a montré contre Paris, contre Lyon aussi, qu’on était capables. Deux équipes censées être supérieures sur le papier. On reste fidèles à notre philosophie de jeu. Parfois ça ne paie pas, c’est frustrant. Et c’est vrai que ça arrive souvent. Ce n’est pas habituel pour une équipe qui joue le maintien d’avoir cette volonté d’aller de l’avant. Mais c’est notre manière de jouer, et on doit y croire jusqu’au bout pour aller chercher les points qu’il reste."