L'ASSE jouait contre Rennes ce samedi à 17h. Les Verts qui restent sur un succès contre Montpellier, espéraient enchaîner. Mais ils ont sombré au Roazhon Park. Score final 5-0. Voici les tops et les flops de la rencontre.

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio avaient fait un énorme coup le week-end dernier avec la victoire contre le MHSC, un concurrent au maintien. Mais cette fois, c'est Rennes qui se dressait sur la route des Stéphanois. Une équipe également en grande difficulté depuis le début de la saison.

Une première mi-temps au scénario cruel

Le match commence doucement. Les Rennais ont la possession du ballon, mais sans être dangereux. L'ASSE joue en contre comme à son habitude. Mathieu Cafaro se met en évidence, bien lancé par Louis Mouton, mais Mandanda le devance. Quelques instants plus tard, le numéro 18 de l’ASSE est encore en vue, mais bute sur le poteau. Titularisé en l'absence de Boakye, il est bien décidé à marquer des points. Cafaro s’échappe dans le dos de la défense et tombe dans la surface. Pas de penalty pour l’arbitre, alors qu’une charge dans le dos a été effectuée.

Ce dernier va de nouveau être acteur du match. Il dévie le ballon de la main. Penalty pour Rennes et carton rouge pour Cafaro. Kalimuendo le transforme. 1-0 pour Rennes peu avant la mi-temps. Ludovic Blas marque le 2-0. C'est le score à la pause.

Un deuxième acte complètement raté

L’ASSE revient bien des vestiaires. Les intentions sont là, en vain. Les hommes de Sampaoli sont plus forts. Gouiri va inscrire le 3e but après 7 minutes. L’attaque rennaise est retrouvée et la défense des Verts coule. Arnaud Kalimuendo va s'offrir un triplé, dont un second sur penalty. Score final 5-0. L’ASSE replonge dans ses travers…

Les tops de l’ASSE

L’entrée d’Ibrahima Wadji

Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant a ensuite eu du temps de jeu en deuxième période. Dall’Oglio a fait le choix de le faire rentrer dès l’entame de la seconde mi-temps. Et il a su saisir cette opportunité en essayant d’amener du danger devant la cage de Mandanda avec sa vitesse.

Les flops de l’ASSE

Une défense qui sombre une nouvelle fois

Le secteur défensif semblait retrouver un peu de confiance depuis deux journées en encaissant moins de buts. Mais ce samedi, la défense verte a craqué avec 5 buts pris. Ce qui porte le total à 30 en 13 journées de Ligue 1. Une chose qui n’a plus été vue à l’ASSE depuis l’exercice 1952/1953.

Le carton rouge de Cafaro

Il semblait bien dans son match. Et aurait même pu offrir l’ouverture du score aux siens. Mais Cafaro a été coupable d’une main dans la surface et a écopé d’un rouge avant la pause. Laissant ses partenaires à 10. C’est sans aucun doute le tournant de la rencontre.

Des matchs à l’extérieur très difficiles

« Nous reproduisons à l’extérieur beaucoup trop d’erreurs liées au manque de maturité. Nous sommes trop faibles à l’extérieur. On manque de caractère, on ne se déplace pas bien », a déclaré Larsonneur à l’issue du match au micro de beIN SPORTS. Il faut dire que les hommes du Forez ont encaissé 25 buts cette saison à hors du Chaudron. Le pire total du championnat. Bilan pour l’ASSE. Sept matchs, six défaites et un nul.

Des décisions arbitrales qui posent questions

Oui l’ASSE s’est écroulée. Mais avant l’ouverture du score, les Verts rivalisaient avec Rennes. Et ont eu des situations chaudes, comme un penalty qui aurait pu être accordé à Cafaro. Ce dernier qui a d’ailleurs été expulsé. Une sévère sanction. À cela s’ajoute une autre occasion litigieuse sur Wadji en deuxième période. L’attaquant des Verts est tombé dans la surface adverse à la suite d’un tirage de maillot rennais.

Quentin Verchère