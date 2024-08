L’ASSE jouait hier soir contre l’AS Monaco. Dans ce premier match de la saison et pour leur retour en ligue 1, les Verts avaient un grand test ! Malheureusement, ils se sont inclinés sur la plus petite des marges. Voici les grands gagnants et les grands perdants de ce match.

Pour nous aussi, la saison commence. La rédaction de Peuple Vert va vous proposer une nouvelle fois les tops et les flops des rencontres de l’ASSE cette saison. Et on commence par ce premier match, face à Monaco. Les Verts voulaient surfer sur l’euphorie de la montée, mais face à une équipe monégasque armée pour jouer le haut du classement, les Ligériens souffrent. Et à la 20ᵉ minute de jeu, Minamino pensait ouvrir le score, mais son but est finalement refusé. L’ASSE tente de réagir ensuite par Sissoko et Cafaro, en vain. 10 minutes plus tard, ce dernier est de nouveau en action, mais cette fois-ci, son but est valable. 1-0 pour Monaco à la pause.

Au retour des vestiaires, l’ASSE espère revenir au score. Mais le club du rocher insiste et pensait obtenir un penalty, refusé par Clément Turpin et la VAR vers l’heure de jeu. Mais les Verts sont bien décidés à frapper un grand coup face à la formation monégasque. Davitashvili est lancé dans la profondeur, centre pour Sissoko, qui trouve le chemin des filets. Mais la joie est de courte durée, car le but sera refusé par l’arbitrage vidéo pour un hors-jeu au début de l’action. Le score reste à 1-0, les hommes d’Olivier Dall’Oglio entament leur saison par une défaite encourageante. Prochain acte pour l’ASSE, samedi 24 août prochain face au Havre, dans un stade Geoffroy-Guichard, qui sera gonflé à bloc.

Les Tops

Gautier Larsonneur

Comme beaucoup de fois la saison passée, le portier de l’ASSE s’est montré très fort dans cette rencontre. Auteur de superbes parades, et très serein dans ses interventions, l’ancien gardien de Valenciennes a permis à son équipe de croire à une égalisation durant toute la rencontre.

Mathis Amougou

Le jeune milieu de terrain stéphanois, était lancé dans le grand bain pour le retour dans l’élite des Verts. Avec la blessure de Moueffek et les absences de Monconduit et Bouchouari, le choix était restreint pour Olivier Dall’Oglio dans ce secteur de jeu. Convaincant, solide dans les duels, et très endurant, Amougou aura joué les 90 minutes du match. Nul doute que le coach des Verts va lui redonner sa chance très rapidement.

La jeunesse stéphanoise

L’effectif des Verts était très jeune pour ce premier match de la saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les jeunes joueurs ont répondu présents, malgré la défaite. Owusu, Pedro, ou encore Amougou, tous ont répondu à l’appel de Dall’Oglio, qui ne devrait pas hésiter à refaire appel, à ces derniers dans la saison.

Les flops de l’ASSE

Florian Tardieu

L’un des cadres de la saison dernière, était de nouveau titulaire pour ce retour en Ligue 1. Mais malheureusement, le numéro 10 des Verts a vécu un match compliqué. Il avait l’air de subir la rencontre, et a eu du mal à trouver son rythme dans la rencontre, et n’avait pas le rayonnement habituel qu’on lui connait.

Zuriko Davitashvili

L’ancien joueur de Bordeaux, arrivé cet été pour un peu plus de 6 millions d’euros, bonus inclus, avait impressionné lors des matchs de pré-saison. Mais face à Monaco, ce samedi soir, l’attaquant des Verts a livré une partition très terne. En manque d’inspiration, le Géorgien n’a pas pu exprimer tout son talent. Pour ne rien arranger, le but refusé aux Verts, aurait pu lui offrir sa première passe décisive de la saison.

Marwann Nzuzi

Il faisait partie des tout jeunes joueurs à être titularisés par Olivier Dall ‘Oglio, en ce début de saison. Mais Marwann Nzuzi, a été en grande difficulté dans cette rencontre et cela s’est vu par les nombreuses incursions monégasques sur son côté gauche. Première difficile pour le défenseur stéphanois.

Quentin Verchère