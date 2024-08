Ce vendredi à midi, Olivier Dall’Oglio s’est présenté en conférence de presse avant le retour de l’ASSE en Ligue 1. L’occasion de faire un point sur l’état des troupes avant la reprise du championnat samedi à Monaco.



Des pépins durant la préparation de l’ASSE

La préparation de l’ASSE s’est achevée par une victoire samedi dernier à Kiel. Après 6 matchs disputés, les Verts ont un bilan de 3 victoires pour 2 défaites et 1 nul. Durant cette pré-saison, Olivier Dall’Oglio a dû faire avec les pépins de certains joueurs comme Aïmen Moueffek. Le milieu a repris la course mais est d’ores et déjà forfait pour samedi. Mahmoud Bentayg et Ibrahima Wadji ont également été blessés durant cette préparation. De leur côté, Florian Tardieu et Léo Pétrot sont revenus de leurs blessures contractées en fin de saison dernière. Le dernier nommé est revenu tardivement et a très peu joué durant les matchs amicaux. Yunis Abdelhamid a lui été touché lors du match à Kiel samedi. Touché à la malléole, le défenseur était annoncé incertain pour la rencontre.

Olivier Dall’Oglio s’exprime sur les absences

Pour la première fois de la saison, l’entraîneur stéphanois s’est présenté en conférence de presse. Il a notamment fait un point sur son effectif et évoqué les indisponibilités pour se rendre en principauté : « Sur les blessés, Dennis Appiah s’est fait mal à Kiel, il est trop juste pour Monaco. Anthony Briançon s’est fait mal au genou et ne sera pas là. Léo Pétrot et Ibrahima Wadji ont repris il y a deux jours et seront absents également. Aïmen Moueffek reprend la semaine prochaine. Mahmoud Bentayg est sur une blessure longue et reprendra doucement. »

Olivier Dall’Oglio devra donc faire avec beaucoup d’absences, dont certaines qui étaient déjà connues depuis plusieurs semaines. Le coach cévenol fera connaître la Ligue 1 à certains joueurs de son effectif. Demain, l’ASSE sera fortement handicapée en défense. Restent à connaître les plans d’ODO pour affronter un ogre à l’attaque impressionnante !