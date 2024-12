L'ASSE jouait contre Marseille ce dimanche à 14h45 en coupe de France pour le dernier match de l'année 2024. Les Verts ont vu la dernière défaite en ligue 1 contre Toulouse (2-1), couter la place d'entraîneur à Olivier Dall'Oglio. Comme après chaque rencontre de nos stéphanois, voici les tops et les flops de la rencontre.

Saint-Étienne voulait partir en vacances avec le sourire et une qualification pour le prochain tour de la coupe de France. Mais malheureusement, les hommes du Forez entament mal la rencontre.

Une première très difficile

L’OM démarre très fort. Les Phocéens s’installent dans le camp stéphanois, mais pêchent dans le dernier geste. Jusqu’à la 21ème minute de jeu… Sissoko va écoper d’un carton rouge à la suite d’un coup de coude dans le visage de Balerdi. Dans la foulée, Mason Greenwood réalise un geste superbe et lance les siens dans ce match.

Les Verts étaient déjà en difficulté, mais cette fois la tâche s’annonce encore plus grande. D’autant que les Marseillais ne se relâchent pas. Rabiot va doubler la mise sur corner. Les deux mêmes buteurs qu’il y a deux semaines lors de la 14ème journée de Ligue 1. 2-0 pour l’OM à la pause.

Une deuxième encore à sens unique

Et les hommes de De Zerbi ne vont pas ce méningé. Bien au contraire… À la 68ème, Luis Henrique vient tuer le match 3-0. Quelques instants avant ce troisième but, Cheick Fall avait raté un face-à-face avec le portier olympien Jeffrey de Lange. À la 81ème minute, Hojberg marque le 4-0 et le dernier but de la rencontre. Les Verts s'inclinent par ce même score. Retour à l'entrainement prévu le 29 décembre avec Eirik Horneland !

Les Tops de l'ASSE

Les supporters

Que dire ? Si ce n’est que les deux poumons de Geoffroy-Guichard ont une nouvelle fois assuré en tribune. Cela ne surprendra personne, mais c’est malgré tout à noter. Peu de clubs en Europe ont des supporters capables de chanter 90 minutes alors que leur équipe perd 4-0 sans rien proposer !

Du temps de jeu pour les jeunes

Laurent Huard a décidé de lancer quelques jeunes dans cette rencontre. Alors ils n’auront pas vraiment pu apporter tant Marseille était supérieur. Mais pour eux, c’est une première expérience en pro devant un Chaudron plein à craquer.

Les flops de l'ASSE

Déjà éliminé

L’ASSE est éliminé de la coupe de France dès son entrée en lice. Devant leurs supporters, les Stéphanois auront été impuissants face à l’OM. Désormais, le club du Forez n’aura plus que le championnat à jouer. Avec un objectif primordial : le maintien qui s’annonce très serré.

Le carton rouge

Certes, les Verts étaient largement dominés dès l’entame de match. Mais avant ce carton rouge, le score était vierge. Et c’est à la suite de cette expulsion de Sissoko que l’OM a lancé la machine. Incontestablement, un fait de jeu qui aura eu son importance. Le Malien sera également suspendu pour la venue de Reims le 4 janvier prochain.

La blessure de Benjamin Bouchouari

Peu après la demi-heure de jeu, le milieu de terrain stéphanois est sorti sur blessure. Pour l’heure, la gravité de cette blessure au dos n'est pas encore connue. Mais elle est à souligner tant Bouchouari apporte à cette équipe par son activité dans l’entre-jeu.

Quentin Verchère