Ivan Gazidis, le nouveau président de l'ASSE, s'est exprimé sur beIN Sports afin d'évoquer l'actualité du club. Il est notamment revenu sur l'éviction d'Olivier Dall'Oglio et a commenté l'arrivée d'Eirik Horneland comme le projet porté par KSV pour l'ASSE.

"Chaque fois qu'on change un entraîneur, c'est difficile pour un club. Cela signifie qu'il y a eu un échec. Mais ce n'est pas l'échec d'une seule personne, c'est un échec collectif. Cela veut dire que nous devons tous réfléchir à nos responsabilités.

Nous avons des responsabilités envers ces supporters formidables, dévoués au club et nous devons augmenter notre niveau d'intensité et d'engagement. Nous sommes convaincus que le nouvel entraîneur, Eirik Horneland, possède ce niveau d'intensité. Il a une éthique de travail rigoureuse, et c'est exactement ce dont nous avons besoin à Saint-Étienne. Pas seulement en lien avec l'histoire du club, mais aussi avec les valeurs de cette ville. Nous pensons donc qu'il est essentiel de renouveler notre engagement, non seulement aujourd'hui, mais pour toute la deuxième partie de saison."

Ivan Gazidis en pince pour Horneland

Ivan Gazidis a présenté le nouveau coach des Verts en révélant qu'il voyait loin avec le technicien norvégien. Il parle d'Horneland comme l'un des entraîneurs les plus intéressants en Europe !

"Nos supporters veulent une équipe qui joue un football à la fois technique et engagé. Je pense que l'intensité est cruciale. Avec Eirik Horneland, nous avons des objectifs à long terme. Mais nous restons concentrés.

Eirik Horneland ? C'est, à mon avis, l'un des entraîneurs les plus intéressants du football européen. Ses équipes pratiquent un jeu basé sur des passes courtes, avec beaucoup de pression et une approche progressive et courageuse. Il met ses joueurs dans des conditions où leurs qualités individuelles sont maximisées. C'est un travailleur acharné, et il exige intensité et engagement de tout le monde, joueurs comme staff."