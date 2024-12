Chaque semaine, retrouvez votre émission Sainté Night Club, votre rendez-vous du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous revenons sur l'actualité de l’ASSE. Ce dimanche, l'ASSE recevait l'Olympique de Marseille à 14h45, la dernière de la saison en coupe de France. L’émission est disponible gratuitement sur YouTube et Twitch. En direct ou en replay, rejoignez-nous nombreux, et n’oubliez pas de vous abonner !

Dans ce dernier match de l'année, la coupe de France offrait son premier épisode pour les équipes de Ligue 1. Après une expulsion dès la 21e minute de jeu d'Ibrahim Sissoko. Mason Greenwood ouvre le score dans la foulée. La situation s'annonçait périlleuse et encore plus quand Rabiot double la mise juste avant la mi-temps !

En seconde période, malgré deux occasions de Cheikh Fall et Mathieu Cafaro, les marseillais vont aggraver le score. Luis Henrique sur un coup de billard puis Pierre-Emile Hojberg vont inscrire tour à tour leur but. 4-0, c'est le score final et les Verts s'offrent une nouvelle débacle à la maison.

À noter cette année : le retour du quiz au profit des associations. Comme la saison dernière, les chroniqueurs joueront pour une association, et les gains issus des vues sur les différentes plateformes seront reversés à l'association choisie par le chroniqueur victorieux.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Kevin

Chroniqueurs : Adrien Ponsard - David Glutzman

Chat : Gab

DEBRIEF : L'ASSE hors sujet ! (20’)

- 3 classes d’écart !

- Un match condamné par le rouge de Sissoko ?

- Des jeunes en avant.

- Vos tops. Vos flops côté stéphanois

Horneland à du travail (25’)

- Un choix risqué ?

- Un chantier énorme. Quelles priorités ?

- Vrai premier virage de Kilmer Sports

Mercato miracle ? (10’)

- Quels postes renforcer ?

- De l’expérience indispensable ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

